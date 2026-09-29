Vasseur respondió a Horner por su interés en Ferrari: "Está buscando trabajo"

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) - El director deportivo de Ferrari en la Fórmula 1, Fred Vasseur, respondió a Christian Horner, exjefe de Red Bull, tras sus recientes declaraciones donde manifestó que sería "un sueño" dirigir la escudería italiana. Vasseur no dudó en contestar: "El señor Horner está buscando trabajo; todo el mundo lo sabe, en todas partes".

El conflicto entre ambos se intensificó luego de que Horner hiciera comentarios sobre su interés en Ferrari. En una entrevista con The Times, el exdirigente de Red Bull describió a la escudería como el "gigante dormido" y se mostró abierto a la posibilidad de liderarla, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de Vasseur.

El francés expresó su frustración luego del Gran Premio de Azerbaiyán, señalando: "No trabajamos con total serenidad. Primero yo, pero también todo el equipo. Que el 50% de las preguntas de los medios sea sobre esto es una situación un poco frustrante".

Por otro lado, Vasseur enfatizó que la escudería está actualmente enfocada en luchar por el segundo puesto en el campeonato y que las especulaciones sobre su futuro no ayudan: "Estamos peleando por el segundo puesto y hablamos mucho de este asunto. Incluso para los mecánicos del garaje, hablar de esto es la mejor conversación que podemos tener".

En una respuesta irónica a la posibilidad de trabajar con Horner en Ferrari, Vasseur dijo: "Tienen que preguntarle a mi asistente".

El respaldo de Ferrari a Vasseur

En un encuentro virtual con periodistas italianos, Ferrari reiteró su apoyo a Vasseur, a pesar de las presiones externas respecto a su desempeño. "Ha habido bastantes especulaciones en torno a la Escudería y a su liderazgo", indicaron. También aclararon: "Muchos se habrán preguntado por qué no respondimos antes: simplemente porque esperábamos que estas cosas terminaran".

En cuanto a la permanencia de Vasseur, afirmaron: "La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. Ferrari tomó unas decisiones y la confianza en Fred Vasseur y en su equipo existía y sigue existiendo".

Desde la escudería agregaron: "Ferrari siempre genera un interés extraordinario y es también una señal de la fuerza de lo que representa a nivel mundial. Estamos orgullosos de ello, pero no queremos alimentar especulaciones o hipótesis que llegan desde fuera".

Por último, hicieron un llamado a finalizar las especulaciones sobre el futuro de Vasseur: "Todo este ruido no ayuda. También es nuestro deber intentar permitir que el equipo se concentre en lo que debe hacer principalmente, es decir, intentar obtener resultados en pista".