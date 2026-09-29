Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

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El número de sorteo 13045 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9626, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9626

2° 7479

3° 8657

4° 8600

5° 2246

6° 3877

7° 3835

8° 4256

9° 4577

10° 3092

11° 2832

12° 5987

13° 1639

14° 1110

15° 9196

16° 9836

17° 4303

18° 4613

19° 2416

20° 7506