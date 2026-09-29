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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El sorteo número 13045 de la Quiniela Turista se realizó el martes 29 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9626, correspondiente a "A primera (La Misa)". Conocé todos los resultados.

29/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13045 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9626, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9626
2° 7479
3° 8657
4° 8600
5° 2246
6° 3877
7° 3835
8° 4256
9° 4577
10° 3092
11° 2832
12° 5987
13° 1639
14° 1110
15° 9196
16° 9836
17° 4303
18° 4613
19° 2416
20° 7506

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13045 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 9626.

¿Qué significa el número 9626?
Se interpreta como "A primera (La Misa)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9626, 2° 7479, 3° 8657, 4° 8600, 5° 2246.

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