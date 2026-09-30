Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de overcast clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 63% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se prevén con lluvias ligeras. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°. El viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 27°. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°.