En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, Córdoba presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 25°. La humedad será del 63% y el cielo estará cubierto por nubes.

30/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de overcast clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 63% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se prevén con lluvias ligeras. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°. El viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 27°. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf