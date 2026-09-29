Secuestraron en San Luis una camioneta con pedido de captura a nombre de Cristina Kirchner

FOTO: La RAM 2.500 tenía un pedido de secuestro desde febrero de 2019.

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La Policía de San Luis secuestró este martes una camioneta RAM 2.500 que, según la información del procedimiento, figura a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y registra un pedido de secuestro de la Justicia Nacional emitido en febrero de 2019.

El vehículo fue interceptado mientras circulaba de sur a norte por la ruta provincial 1, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas.

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La camioneta había ingresado a San Luis el 27 de septiembre. Su paso fue detectado por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, integrado al Anillo Digital Federal, lo que permitió generar la alerta.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el actual propietario es un hombre domiciliado en la provincia. El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la autoridad judicial competente.

Informe de Alejandro Heredia.