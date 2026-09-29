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Secuestraron en San Luis una camioneta con pedido de captura a nombre de Cristina Kirchner

Se trata de una RAM 2.500, que era buscada en el marco de la Causa Hotesur. La Policía la interceptó sobre la ruta provincial 1 y constató que su actual propietario reside en la provincia puntana.

29/09/2026 | 23:59Redacción Cadena 3

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La RAM 2.500 tenía un pedido de secuestro desde febrero de 2019.

FOTO: La RAM 2.500 tenía un pedido de secuestro desde febrero de 2019.

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    Audio. Secuestraron en San Luis una camioneta con pedido de captura a nombre de Cristina Kirchner

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La Policía de San Luis secuestró este martes una camioneta RAM 2.500 que, según la información del procedimiento, figura a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y registra un pedido de secuestro de la Justicia Nacional emitido en febrero de 2019.

El vehículo fue interceptado mientras circulaba de sur a norte por la ruta provincial 1, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La camioneta había ingresado a San Luis el 27 de septiembre. Su paso fue detectado por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, integrado al Anillo Digital Federal, lo que permitió generar la alerta.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el actual propietario es un hombre domiciliado en la provincia. El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la autoridad judicial competente.

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

1. ¿Qué vehículo fue secuestrado?

La camioneta RAM 2.500 que figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

2. ¿Quién realizó el secuestro?

La Policía de San Luis llevó a cabo el secuestro.

3. ¿Cuándo se emitió el pedido de secuestro?

El pedido de secuestro fue emitido en febrero de 2019.

4. ¿Dónde fue interceptado el vehículo?

Fue interceptado en la ruta provincial 1 mientras circulaba de sur a norte.

5. ¿Qué se hizo con el vehículo tras el secuestro?

Quedó secuestrado y a disposición de la autoridad judicial competente.

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