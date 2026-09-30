Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el sur (200°) y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 23°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría variar en intensidad. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en horas pico. No se anticipan lluvias, por lo que es un buen día para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 1 de octubre la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo de nubes dispersas. El sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras.