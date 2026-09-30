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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 9° y 20°. Se espera un día mayormente soleado con baja probabilidad de lluvias y vientos suaves del sur.

30/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

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Este miércoles 30 de septiembre, el clima en CABA se presentará con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. La temperatura mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 20°. Se anticipa un día mayormente soleado, ideal para actividades al exterior.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, lo que indica un ambiente fresco pero agradable. La humedad se encuentra en un 79%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno en horas de la tarde. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima de 20°. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a que el clima se sienta más fresco en las primeras horas del día. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 1 de octubre la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 16°, con nubes rotas. Para el viernes 2 de octubre, se espera un clima más nublado, con mínimas de 11° y máximas de 16°. El sábado 3 de octubre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 16°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevé un clima más despejado, con mínimas de 13° y máximas de 18°.

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