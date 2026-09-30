Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Salta
en este momento.
Ahora
En la actualidad, el cielo se encuentra cubierto por nubes
y la temperatura es de 15°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 15°. La humedad es del 94%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 7999 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el este.
El clima hoy miércoles 30 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en horas de la mañana. No se anticipan lluvias significativas para el día de hoy.
Pronóstico extendido
En los próximos días, se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 11° y 14°, mientras que las máximas variarán entre 18° y 29°. Se anticipan lluvias ligeras para el jueves y viernes, con un clima más cálido hacia el fin de semana.