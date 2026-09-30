Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen este momento.

Ahora

En la actualidad, el cielo se encuentra cubierto pory la temperatura es de 15°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 15°. La humedad es del 94%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 7999 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en horas de la mañana. No se anticipan lluvias significativas para el día de hoy.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 11° y 14°, mientras que las máximas variarán entre 18° y 29°. Se anticipan lluvias ligeras para el jueves y viernes, con un clima más cálido hacia el fin de semana.