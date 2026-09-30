Apple Pay finalmente llega a India tras años de espera y con limitaciones iniciales

Apple comenzó a desplegar Apple Pay en India el martes, según informó TechCrunch. Su primer socio bancario es Axis Bank, el tercer mayor prestamista del sector privado del país. Este movimiento lleva el servicio de pagos de la compañía al país más poblado del mundo tras años de retrasos en un mercado dominado por la interfaz de pagos unificada (UPI) respaldada por el estado.

El lanzamiento inicial es limitado. Apple Pay admite tarjetas elegibles de Axis Bank en Visa y Mastercard, pero no en la red local Rupay. La aceptación también estará restringida a los comerciantes y terminales de pago que hayan habilitado el servicio.

A diferencia del sistema UPI, que permite a los consumidores realizar pagos instantáneos de banco a banco sin depender de tarjetas, Apple Pay se basa en tarjetas y requiere que los emisores individuales y los proveedores de infraestructura de pago se integren con el servicio. Esto complica un despliegue más amplio. Los términos comerciales de Apple también han surgido como un punto de conflicto con algunos de los principales bancos de India.

Apple busca una tarifa de aproximadamente 20 puntos básicos (0.2%) por transacción, lo que representa una parte significativa del margen de aproximadamente 40 a 50 puntos básicos (0.4% a 0.5%) en la capa de pagos. Esta estructura de tarifas es coherente con el modelo comercial de Apple Pay en otros mercados. HDFC Bank, ICICI Bank y SBI Card no apoyan Apple Pay en el lanzamiento, ya que continúan las negociaciones sobre los términos comerciales.

Apple, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank y SBI Card no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el lanzamiento. A principios de este mes, Reuters informó que Apple se preparaba para lanzar Apple Pay en India en octubre, comenzando con tarjetas de crédito de Axis Bank.

Apple Pay ha ingresado a un mercado de pagos que se ve notablemente diferente al de EE. UU. y otras economías con alta dependencia de tarjetas. El auge de los pagos digitales en India ha sido impulsado en gran medida por UPI, el sistema respaldado por el estado que permite a los consumidores transferir dinero directamente entre cuentas bancarias.

UPI maneja la mayor parte de los pagos digitales en India, donde escanear un código QR para pagar directamente desde una cuenta bancaria se ha vuelto común. Apple Pay, en contraste, inicialmente aborda un mercado de pagos con tarjetas mucho más pequeño.

No obstante, Apple Pay podría atraer a la creciente base de usuarios de iPhone en India, que tienden a ser más adinerados y son más propensos a usar tarjetas de crédito premium. Esos clientes podrían hacer que el servicio sea difícil de ignorar para los bancos, a pesar del dominio de UPI.

Aunque Apple Pay siga siendo un servicio de nicho, la economía podría hacer que India sea significativa para Apple. La tarifa de transacción que el fabricante de iPhone cobraría le daría otra forma de monetizar su creciente base de usuarios de iPhone en el país.

En el lanzamiento, los clientes elegibles de Axis Bank pueden agregar sus tarjetas de crédito a la aplicación Wallet de Apple y usar Apple Pay para compras en línea, así como para pagos sin contacto en terminales compatibles.

Una transacción de Apple Pay podría funcionar en una terminal operada por un proveedor de pagos independiente que haya habilitado el servicio, pero fallar en otra terminal cuyo banco adquirente no lo haya hecho. Esto podría hacer que la aceptación sea desigual durante el lanzamiento inicial, incluso para los clientes con tarjetas admitidas.

El lanzamiento agrega otra pieza al creciente negocio de Apple en India, donde ha estado ampliando las ventas de iPhone, la fabricación local y su presencia minorista. Apple representó el 28% del mercado de teléfonos inteligentes de India en valor en 2025, frente al 23% del año anterior, según un informe anterior de Counterpoint Research.

India ya representa aproximadamente una cuarta parte de la producción global de iPhone, y esa participación podría aumentar al 30% a 35% en los próximos cinco años, informó el mes pasado el diario indio Business Standard, citando a un funcionario del gobierno indio.

Actualización: Esta historia, publicada originalmente el martes por la mañana, se ha actualizado para reflejar que el lanzamiento ya está en marcha.