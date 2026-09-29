OpenAI busca recaudar $30 mil millones en ronda de financiación con valoración de $1.4 billones

OpenAI se encontraba en conversaciones con inversores para recaudar al menos $30 mil millones en una ronda de financiación previa a la salida a bolsa, con una valoración aproximada de $1.4 billones, según informó Bloomberg el martes. Los inversores mostraron un gran interés en financiar a la empresa creadora de ChatGPT antes de su anticipada debut en el mercado público el próximo año.

El informe destacó que, a pesar de que Anthropic había superado momentáneamente a OpenAI a principios de año, un reciente enfoque estratégico en áreas clave como la programación impulsó un aumento del 70% en los ingresos desde julio, alcanzando los $40 mil millones en agosto.

La compañía había recaudado previamente $122 mil millones en marzo, con una valoración de $852 mil millones. Esa ronda de financiación se consideró como la última antes de una salida a bolsa, que inicialmente se esperaba para este año. Sin embargo, el CEO Sam Altman descartó recientemente un debut público en 2026, priorizando primero la seguridad de la inteligencia artificial.

Altman expresó: "Creo que es inaceptable tener una posibilidad del 10% de acabar con todos para finales de la década", en respuesta a las advertencias de investigadores sobre el riesgo existencial que la inteligencia artificial podría representar para la humanidad.

Si se concreta, la nueva ronda de financiación servirá como un puente hacia la salida a bolsa, según Bloomberg.

Hasta el momento, OpenAI no había respondido a la solicitud de comentarios de TechCrunch.