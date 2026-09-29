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OpenAI busca recaudar $30 mil millones en ronda de financiación con valoración de $1.4 billones

La nueva ronda de financiación se prevé como la última antes de la esperada salida a bolsa de OpenAI en 2027. La compañía ha experimentado un aumento del 70% en sus ingresos desde julio.

29/09/2026 | 18:04Redacción Cadena 3

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OpenAI se encontraba en conversaciones con inversores para recaudar al menos $30 mil millones en una ronda de financiación previa a la salida a bolsa, con una valoración aproximada de $1.4 billones, según informó Bloomberg el martes. Los inversores mostraron un gran interés en financiar a la empresa creadora de ChatGPT antes de su anticipada debut en el mercado público el próximo año.

El informe destacó que, a pesar de que Anthropic había superado momentáneamente a OpenAI a principios de año, un reciente enfoque estratégico en áreas clave como la programación impulsó un aumento del 70% en los ingresos desde julio, alcanzando los $40 mil millones en agosto.

La compañía había recaudado previamente $122 mil millones en marzo, con una valoración de $852 mil millones. Esa ronda de financiación se consideró como la última antes de una salida a bolsa, que inicialmente se esperaba para este año. Sin embargo, el CEO Sam Altman descartó recientemente un debut público en 2026, priorizando primero la seguridad de la inteligencia artificial.

Altman expresó: "Creo que es inaceptable tener una posibilidad del 10% de acabar con todos para finales de la década", en respuesta a las advertencias de investigadores sobre el riesgo existencial que la inteligencia artificial podría representar para la humanidad.

Si se concreta, la nueva ronda de financiación servirá como un puente hacia la salida a bolsa, según Bloomberg.

Hasta el momento, OpenAI no había respondido a la solicitud de comentarios de TechCrunch.

Lectura rápida

¿Qué busca OpenAI?
Recaudar al menos $30 mil millones en una ronda de financiación previa a la salida a bolsa.

¿Cuál es la valoración esperada?
Se espera que la valoración sea de aproximadamente $1.4 billones.

¿Cuándo se anticipa la salida a bolsa?
La salida a bolsa está prevista para 2027.

¿Qué ha impulsado el interés de los inversores?
Un aumento del 70% en los ingresos desde julio, alcanzando $40 mil millones en agosto.

¿Qué dijo Sam Altman sobre la seguridad de la IA?
Considera inaceptable tener un riesgo del 10% de causar daño a la humanidad.

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