OpenAI lanza nuevas funciones que desafían el modelo tradicional de tiendas de aplicaciones

El evento Dev Day de OpenAI se centró en el lanzamiento de innovaciones que apuntan a transformar la manera en que los usuarios interactúan con las aplicaciones. La compañía presentó su visión de convertir a ChatGPT en un centro donde se puedan descubrir y utilizar aplicaciones de manera directa, desafiando así el modelo tradicional de tiendas de aplicaciones.

Entre las novedades, se destacó la introducción de los asistentes autónomos conocidos como Dots, que permitirán a los usuarios realizar tareas sin necesidad de buscar aplicaciones específicas. Estos agentes de inteligencia artificial no solo ayudarán a gestionar tareas, sino que también podrán interactuar con otras aplicaciones y servicios de manera fluida.

Además, OpenAI reveló que los usuarios podrán llevar su identidad de ChatGPT a otras aplicaciones, lo que facilitará la integración y el uso de sus créditos de inteligencia artificial en plataformas de terceros. Este enfoque busca simplificar la experiencia del usuario al interactuar con diversas herramientas.

La compañía también amplió la arquitectura de plugins de ChatGPT, permitiendo a los desarrolladores crear paneles interactivos que los usuarios podrán utilizar mientras conversan con el asistente. Esto convierte a las aplicaciones en herramientas accesibles directamente desde la interfaz de ChatGPT.

OpenAI tiene como objetivo que los usuarios se beneficien de un sistema donde puedan simplemente indicar lo que necesitan, y su agente AI se encargará de buscar y utilizar las herramientas necesarias, en lugar de que el usuario deba gestionar múltiples aplicaciones.

En una demostración realizada durante el evento, se mostró cómo una nueva aplicación de reuniones podría funcionar dentro de ChatGPT, permitiendo a los usuarios gestionar su calendario y tomar notas automáticamente durante las reuniones. Esto promete revolucionar la forma en que los usuarios manejan su tiempo y tareas diarias.

La compañía también anunció la creación de un mercado de aplicaciones para empresas, donde los socios podrán ofrecer sus servicios. Inicialmente, más de 30 socios, incluyendo a Adobe y Salesforce, estarán disponibles a través de este nuevo sistema, permitiendo a los clientes aplicar parte de su compromiso con OpenAI en el software de los socios aprobados.

A medida que OpenAI continúa desarrollando su ecosistema, la integración de aplicaciones en ChatGPT podría ofrecer a los desarrolladores una nueva vía para alcanzar a sus clientes, evitando las restricciones impuestas por las tiendas de aplicaciones tradicionales.

Con estas innovaciones, OpenAI no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también redefinir el panorama de las aplicaciones en un mundo donde la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante.