Tragedia en Santa Cruz: falleció una turista francesa tras avalancha en cerro Crestón

Río Gallegos, 29 de septiembre (NA) -- Una turista de nacionalidad francesa perdió la vida este martes en el cerro Crestón, ubicado en el oeste de la provincia de Santa Cruz, tras un fuerte desprendimiento de nieve en la zona del Lago del Desierto. Su novio, también francés, sufrió heridas, pero se halla fuera de peligro.

La avalancha ocurrió en un área frecuentada por excursionistas, a aproximadamente 35 kilómetros de El Chaltén, según informaron las autoridades locales. Tras el incidente, se desplegó un operativo de rescate que, tras varias horas de búsqueda, logró localizar a los turistas atrapados en la nieve. Lamentablemente, la mujer, de 29 años, ya había fallecido.

Su compañero, aunque herido, fue trasladado a un centro asistencial en El Calafate para recibir atención médica.

El operativo de rescate contó con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud. El cuerpo de la joven fue llevado a El Chaltén, donde se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes.