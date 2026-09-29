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Tragedia en Santa Cruz: falleció una turista francesa tras avalancha en cerro Crestón

Una avalancha en el cerro Crestón dejó como saldo la muerte de una turista francesa de 29 años. Su novio resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.

29/09/2026 | 20:56Redacción Cadena 3

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Tragedia en Santa Cruz: falleció una turista francesa tras avalancha en cerro Crestón

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Río Gallegos, 29 de septiembre (NA) -- Una turista de nacionalidad francesa perdió la vida este martes en el cerro Crestón, ubicado en el oeste de la provincia de Santa Cruz, tras un fuerte desprendimiento de nieve en la zona del Lago del Desierto. Su novio, también francés, sufrió heridas, pero se halla fuera de peligro.

La avalancha ocurrió en un área frecuentada por excursionistas, a aproximadamente 35 kilómetros de El Chaltén, según informaron las autoridades locales. Tras el incidente, se desplegó un operativo de rescate que, tras varias horas de búsqueda, logró localizar a los turistas atrapados en la nieve. Lamentablemente, la mujer, de 29 años, ya había fallecido.

Su compañero, aunque herido, fue trasladado a un centro asistencial en El Calafate para recibir atención médica.

El operativo de rescate contó con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud. El cuerpo de la joven fue llevado a El Chaltén, donde se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el cerro Crestón?
Una avalancha provocó la muerte de una turista francesa y dejó a su novio herido.

¿Quiénes fueron los afectados?
Una mujer de 29 años y su novio, ambos de nacionalidad francesa.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El accidente ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la avalancha?
En el cerro Crestón, cerca del Lago del Desierto, a 35 kilómetros de El Chaltén.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate?
El operativo involucró a varias agencias y se realizaron búsquedas en una zona de difícil acceso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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