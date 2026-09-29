Cadena 3 Motor: ¡Felices 88, el cumpleaños de Oreste Berta!

FOTO: Oreste celebrando su 88° cumpleaños en familia y en su pista de pruebas

Como todos los 29 de septiembre, celebramos hoy el aniversario de nacimiento del gran Oreste Berta, al que la apasionada afición de nuestro automovilismo llamó con cariño 'El Mago de Alta Gracia', esta vez, en la pista de pruebas de su 'Fortaleza', con amigos y familiares que lo agasajaron para pasar un gran momento.

Una grata reunión de amigos -organizada por su hijo Brian y su nieta Yael Berta-, con algunos de sus pilotos, que también les compartimos en nuestro programa Cadena 3 Motor en el Canal Oficial de C3 en YouTube.

Oreste, con el Torino de Nürburgring, rodeado por pilotos: Víctor Rosso, Gustavo Gatti, Miguel Alisi, Jorge Moroni, Gabriel Raies, Ángel Monguzzi, Luis Belloso y Luis Soppelsa.

¡Salud y felicidad, para el gran 'Mago' y nuestra querida Lili -su mujer-, que reciben el cariño y la admiración de todos, por la enorme gesta que transitaron juntos, fabricando, investigando, ensayando y compitiendo en el más alto nivel que pueda alcanzarse en el automovilismo!

Cadena 3 Motor. Fotografías: Gentileza de Norberto Lorenti para 'Berta Experience'.