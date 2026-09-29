Hernán Piquín llega a Córdoba con “Entre dos mundos” junto al Ballet Oficial de la Provincia

Hernán Piquín se presentará en Córdoba junto al Ballet Oficial de la Provincia con “Entre dos mundos”, una propuesta que recorrerá distintos lenguajes de la danza y tendrá funciones del jueves 1 al domingo 4 de octubre, a las 20, en el Teatro del Libertador General San Martín.

El reconocido bailarín compartirá escenario con el cuerpo de baile cordobés en un espectáculo dividido en dos partes. La primera estará dedicada a la suite de Paquita, con una propuesta de danza clásica, mientras que la segunda tendrá como protagonista al tango, a través de coreografías creadas por Piquín para la compañía.

“Estoy feliz de poder participar de este espectáculo”, expresó Piquín en diálogo con Cadena 3. El artista destacó especialmente el trabajo realizado junto a los bailarines cordobeses, algunos de los cuales conoció durante distintas etapas de su trayectoria.

La propuesta contará además con música en vivo, a cargo de un quinteto de tango dirigido por Damián Torres. Según explicó Piquín, el segmento tanguero fue pensado especialmente para una compañía de formación clásica, por lo que incorpora elementos del tango dentro de un lenguaje clásico y neoclásico.

Para el bailarín, hablar de tango es también hablar de Astor Piazzolla, a quien definió como un gran innovador. “El que puso el clásico en el tango”, señaló al recordar la transformación que significó la obra del compositor argentino.

Piquín también se refirió a la particular magia de la danza clásica y al efecto que puede generar en el público. Destacó la sensación de ver a los bailarines “volar” sobre el escenario y explicó que detrás de esas imágenes hay meses de preparación, especialmente en las escenas que incluyen grandes elevaciones y vuelos.

El artista, que tiene 52 años, también habló sobre el esfuerzo que implica mantenerse en actividad y compartir escenario con bailarines mucho más jóvenes. En ese sentido, valoró especialmente el trabajo cotidiano de toda la compañía y del equipo técnico del Teatro del Libertador.

“Uno a veces va a ver un espectáculo y quizás el aplauso es para los artistas, los que se ven, pero atrás de todo lo que se ve hay un equipo tremendo de trabajadores”, sostuvo.

Además de los bailarines, Piquín destacó la infraestructura del teatro cordobés, que cuenta con áreas destinadas a sastrería, peluquería y maquillaje, además de los equipos técnicos encargados de las luces, el sonido y el escenario.

Durante la entrevista, el bailarín también recordó sus comienzos. Contó que a los cuatro años descubrió su vocación por la danza y que sus padres decidieron acompañarlo para comprobar si realmente se trataba de una elección genuina. Después de probar distintas actividades e incluso consultar con un psicólogo, su familia confirmó que el baile era su verdadera vocación.

Por eso, Piquín dejó un mensaje para las familias que acompañan a niños y adolescentes en la elección de actividades: “Si quieren ser bailarines, apoyarlos. Si quieren ser arquitectos, apoyarlos. Si quieren ser periodistas, apoyarlos”.

“Entre dos mundos” tendrá una duración aproximada de 80 minutos y se presentará del 1 al 4 de octubre a las 20 en el Teatro del Libertador, con Hernán Piquín, el Ballet Oficial de la Provincia y música en vivo.

Entrevista de "Viva la Radio"