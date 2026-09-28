Martín Redrado confirmó en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar
El economista acreditó judicialmente que no existe vínculo filial con la niña y tampoco pesa sobre él una obligación alimentaria. El acuerdo alcanzado entre las partes está bajo confidencialidad absoluta.
FOTO: Martín Redrado demostró que no es el padre de la hija de Luciana Salazar.
Buenos Aires, 28 septiembre (NA) – Martín Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y que no debe cuota alimentaria, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La aclaración surgió luego de las versiones difundidas sobre los alcances económicos del entendimiento entre Redrado y Salazar, que cerró una extensa disputa judicial.
Según pudo saber NA, durante el proceso quedó acreditado que Redrado no es el padre y que, por lo tanto, no existe una obligación alimentaria derivada de un vínculo filial.
En ese contexto, la Cámara Civil instó a las partes a alcanzar un acuerdo para poner fin a los conflictos que mantenían abiertos.
El acuerdo se encuentra en un marco de confidencialidad absoluta garantizada por la Cámara, por lo que sus términos y condiciones no fueron divulgados.
La precisión permite diferenciar ese entendimiento de una cuota alimentaria, luego de que circularan distintas versiones sobre las condiciones y los alcances económicos del acuerdo.
Lectura rápida
¿Qué demostró Martín Redrado?
Demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar.
¿Qué implicaciones tiene esto?
No existe una obligación alimentaria hacia la niña.
¿Qué dijo la Cámara Civil?
Instó a las partes a alcanzar un acuerdo para finalizar los conflictos.
¿Cuál es el estado del acuerdo?
Se encuentra bajo confidencialidad absoluta, sin divulgación de términos.
¿Qué aclaración se realizó?
Se precisó que el acuerdo es diferente a una cuota alimentaria.
[Fuente: Noticias Argentinas]