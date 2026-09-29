La escuela secundaria en 2030 va a tener la mitad de los estudiantes: "Ya comenzaron las fusiones"

La caída de la natalidad ya impacta en el sistema educativo argentino y obliga a replantear el funcionamiento de las instituciones, según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina, en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

El especialista señaló que el país atraviesa una transición demográfica marcada por una reducción de la mortalidad y de la fecundidad. En ese marco, destacó que desde 2014 se registraron 400.000 nacimientos menos, lo que representa una cantidad significativa de potenciales estudiantes que no ingresarán al sistema educativo.

Zurita explicó que el fenómeno tiene un impacto particular en los establecimientos privados, debido a la estructura de costos que deben sostener. “Son 400.000 potenciales alumnos que no han ingresado al sistema educativo, ni de gestión estatal ni de gestión privada”, afirmó.

El entrevistado advirtió que la disminución de la matrícula ya comenzó a modificar el funcionamiento de algunas instituciones. “Hoy tenemos escuelas que están pensando, ya están fusionándose”, sostuvo, y agregó que en determinados casos también se redujeron turnos, salas o divisiones para adaptarse a la nueva cantidad de estudiantes.

El proceso comenzó a sentirse primero en el nivel inicial. Según Zurita, después de la pandemia se produjo el cierre de más de 200 jardines maternales. “El primer nivel que impactó fue el nivel inicial, los jardines maternales, los jardines de infantes”, explicó, y señaló que actualmente el efecto comienza a trasladarse a los primeros años de la primaria.

El panorama se profundiza hacia la secundaria: las proyecciones citadas durante la entrevista indican que para 2030 podría haber la mitad de los estudiantes actuales en ese nivel. Para Zurita, se trata de una transformación que atraviesa a distintas regiones del país, aunque con mayor intensidad en algunas jurisdicciones.

Ante este escenario, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina planteó que será necesario adaptar las instituciones y diseñar políticas públicas específicas. “Las políticas públicas tienen que acompañar este proceso”, sostuvo, y remarcó que el cambio demográfico ya está presente y requiere una planificación estratégica para evitar que más establecimientos deban cerrar.

Entrevista de Alberto Lotuf.