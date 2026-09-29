FOTO: Un policía baleado durante un intento de robo en La Matanza, uno de los ladrones buscado internacionalmente

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – Este martes a la madrugada, un intento de robo en La Matanza terminó con un efectivo policial herido y dos delincuentes detenidos. Uno de ellos, identificado como Ariel Ignacio Arébalos, tenía un pedido de captura internacional desde el año pasado.

El incidente se produjo en el cruce de las calles Gallardo y Dragones, en González Catán, cuando el Suboficial Mayor David Alberto Farias, quien presta servicios como custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, se disponía a ingresar a su hogar en un auto Toyota Etios rojo.

Dos motochorros lo interceptaron, lo que derivó en un tiroteo. Como resultado, los delincuentes Ariel Ignacio Arébalos y Sergio Fernando Arce Bustamante resultaron heridos, mientras que el efectivo recibió un disparo en el brazo y fue asistido por personal médico.

Los dos acusados se encuentran actualmente internados y bajo custodia policial. El fiscal Adrián Arribas fue informado sobre el pedido de captura internacional que pesa sobre uno de los detenidos, quien está siendo buscado desde 2025.

Se ha establecido que el hecho por el que era buscado también ocurrió en González Catán y resultó en la muerte de un delincuente, mientras que la víctima del robo en esa ocasión también era un policía. La investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal Diego Rulli.