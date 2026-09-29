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El nuevo secretario de Discapacidad, Pablo Di Liscia, está internado tras sufrir un accidente

El secretario nacional de Discapacidad fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos graves y fracturas múltiples. 

29/09/2026 | 17:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Pablo Di Liscia, quien asumió recientemente como nuevo secretario nacional de Discapacidad, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano, luego de haber sufrido un grave accidente en la madrugada de este martes.

De acuerdo con el parte del SAME, al que accedió NA, a las 4:30 se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.

En el lugar, personal médico asistió a un motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la actualización informada por el Hospital Pirovano a las 17:11, el funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

La internación se conoció luego de que Di Liscia no se presentara a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones, según fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad confirmaron a NA.

Di Liscia asumió recientemente como secretario nacional de Discapacidad, luego de que el Gobierno formalizara su designación al frente del organismo. Su llegada al cargo se produjo apenas una semana atrás, tras la salida de su antecesor.

Lectura rápida

¿Quién está internado en el Hospital Pirovano?
Pablo Di Liscia, el nuevo secretario nacional de Discapacidad.

¿Qué sucedió en la madrugada del martes?
Se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta en la avenida General Paz.

¿Cuáles fueron las lesiones del motociclista?
Presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio.

¿Cuál es el estado actual de Di Liscia?
Se encuentra en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

¿Por qué se conoció su internación?
Porque Di Liscia no se presentó a una actividad programada en el área de Pensiones.

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