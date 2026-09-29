Roma no cederá a Dybala y Molina para la despedida de Messi

FOTO: Dybala y Molina no estarán el 6 de octubre

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina, el próximo 6 de octubre en el Monumental frente a Benín, y dos campeones del mundo no estarán en el encuentro por disposición de su club.

Roma anunció mediante un comunicado en su página que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento.

El conjunto italiano no le permite viajar a ninguno de los dos jugadores por cuestiones deportivas.

El comunicado de Roma sobre Dybala y Molina

"AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre. El Club reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022.

La elección del Club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales.

El AS Roma desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial".