Jornada accidentada en Circunvalación: choque en cadena deja heridos a la altura del puente Rancagua
Un niño de 10 años había fallecido más temprano al ser atropellado por un auto. El choque en cadena se dio a la misma altura.
29/09/2026 | 17:58Redacción Cadena 3
FOTO: Choque en cadena en circunvalación.
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Audio. Jornada accidentada en Córdoba: choque en cadena en la circunvalación deja heridos
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Una jornada muy accidentada se vive en la ciudad de Córdoba, tras la muerte de un niño de 10 años al cruzar la circunvalación. El trágico incidente ocurrió a la altura del puente Rancagua, donde el menor fue embestido por un Volkswagen Vento mientras cruzaba con otros tres amigos.
En otro hecho, más tarde se reporta un accidente en cadena en el anillo interno de la circunvalación, también a la altura del puente Rancagua. Este incidente ha provocado un colapso total del tránsito, con los tres carriles paralizados y heridos en el lugar.
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Accidente fatal. Tragedia en la Circunvalación de Córdoba: murió un niño de 10 años atropellado por un auto
El siniestro ocurrió en el anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, en inmediaciones del puente Rancagua. El menor habría intentado cruzar la arteria junto a otros tres niños.
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Las ambulancias y la policía trabajaban en la zona para atender a los heridos y despejar el área. La situación era crítica, con el tráfico completamente detenido y los conductores enfrentando largas esperas.
Las autoridades piden a los conductores evitar la circunvalación y buscar rutas alternativas, ya que el anillo interno se encuentra totalmente saturado. Se espera que la situación mejore en las próximas horas, aunque la atención sigue centrada en los heridos y en la investigación de ambos accidentes.
Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un niño de 10 años murió al cruzar la circunvalación y fue embestido por un Volkswagen Vento.
¿Quién reportó el accidente? Las autoridades locales informaron sobre el accidente y el colapso del tránsito en la circunvalación.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? El trágico incidente y el accidente en cadena ocurrieron el mismo día, en horas de la tarde.
¿Dónde se produjeron los accidentes? Ambos accidentes se registraron a la altura del puente Rancagua en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué se recomienda evitar la circunvalación? Debido al colapso total del tránsito y la saturación del anillo interno, se aconseja a los conductores buscar rutas alternativas.