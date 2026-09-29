Jornada accidentada en Circunvalación: choque en cadena deja heridos a la altura del puente Rancagua

Una jornada muy accidentada se vive en la ciudad de Córdoba, tras la muerte de un niño de 10 años al cruzar la circunvalación. El trágico incidente ocurrió a la altura del puente Rancagua, donde el menor fue embestido por un Volkswagen Vento mientras cruzaba con otros tres amigos.

En otro hecho, más tarde se reporta un accidente en cadena en el anillo interno de la circunvalación, también a la altura del puente Rancagua. Este incidente ha provocado un colapso total del tránsito, con los tres carriles paralizados y heridos en el lugar.

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Las ambulancias y la policía trabajaban en la zona para atender a los heridos y despejar el área. La situación era crítica, con el tráfico completamente detenido y los conductores enfrentando largas esperas.

Las autoridades piden a los conductores evitar la circunvalación y buscar rutas alternativas, ya que el anillo interno se encuentra totalmente saturado. Se espera que la situación mejore en las próximas horas, aunque la atención sigue centrada en los heridos y en la investigación de ambos accidentes.

Informe de Celeste Benecchi.