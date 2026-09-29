Trump y líderes de IA firman normas de seguridad voluntarias en medio de crecientes demandas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a líderes de las principales empresas de inteligencia artificial, firmaron el martes un conjunto de normas de seguridad voluntarias. La información fue confirmada por el mandatario y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en un momento en que se intensifican las demandas para establecer regulaciones más estrictas sobre la poderosa tecnología de IA.

Trump, acompañado por figuras como Elon Musk (SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Greg Brockman (OpenAI) y Sundar Pichai (Google), describió el acuerdo como "casi como una Constitución, en cierto modo". Esta declaración fue reportada por CBS News y confirmada por Noticias Argentinas.

Tras un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca, Mike Johnson detalló que el grupo firmó un acuerdo sobre "superinteligencia", término que Trump prefiere para referirse a la IA. Johnson lo calificó como un "compromiso conjunto" y una "declaración de principios", que impulsará a las empresas a adoptar "sólidos controles internos" de manera voluntaria.

Al ser consultado sobre la naturaleza vinculante del acuerdo, Trump afirmó: "Creo que es moralmente vinculante. Creo que estoy viendo una tremenda capacidad de autorregulación y entienden que tienen que autorregularse".

Por su parte, Mark Zuckerberg comentó que las empresas de IA se comprometieron a implementar "múltiples niveles de auditoría y controles", que incluirán evaluaciones internas y auditorías externas. Los resultados de estas auditorías serán revisados de forma independiente por los consejos de administración de cada compañía.

Además, Trump mencionó que los líderes de IA discutieron la posibilidad de formar un comité de diez personas para "supervisar la empresa" y anunció su intención de nombrar a un "zar de la IA" en los próximos días.

Antes de esta reunión, Trump había declarado que su administración no impondrá restricciones al desarrollo de la inteligencia artificial. Esta afirmación la realizó durante la presentación de un nuevo portal gubernamental basado en IA, justo horas antes de encontrarse con los directivos de las principales empresas tecnológicas del país.

"Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial", aseguró el presidente estadounidense.

El mandatario también presentó America.gov, una plataforma que utiliza IA para centralizar trámites administrativos, como la solicitud de pasaportes, en un solo sitio. "No podemos detenerla, y estamos liderando por mucho", afirmó Trump.

El nuevo portal tiene como objetivo reunir en una sola interfaz los servicios de diversas agencias federales. "Bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país", concluyó el mandatario.