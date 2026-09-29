El papa León XIV utilizará un histórico vino de misa de Mendoza en su visita al país

Por Laura Carbonari - Redacción Mendoza

Durante su visita pastoral a la Argentina, el Papa León XIV consagrará el cáliz con un vino de misa elaborado íntegramente en Luján de Cuyo por la tradicional y centenaria Bodega Cabrini.

El producto litúrgico fue confirmado de manera oficial para la celebración central que el Sumo Pontífice oficiará el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, las autoridades eclesiásticas evalúan extender su uso a las celebraciones litúrgicas que el pontífice encabezará en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Que la máxima autoridad de la Iglesia elija nuestro vino es un orgullo inexplicable", destacó el enólogo Hugo Cabrini, miembro de la familia fundadora y uno de los propietarios del establecimiento que actualmente elabora cerca de 70.000 litros anuales de esta bebida canónica.

Los secretos de su elaboración: por qué es apto para el culto

A diferencia de los vinos comunes de mesa, el Vino Especial Licoroso de Misa es un producto fortificado. Su proceso técnico responde a estrictas necesidades funcionales y religiosas:

• Fermentación interrumpida: Se elabora a partir de uvas tintas, pero su proceso fermentativo se detiene a la mitad agregando alcohol vínico neutro de alta calidad.

• Conservación natural: Este corte abrupto apaga la acción de las levaduras, preserva el azúcar residual de la fruta y eleva la graduación alcohólica natural.

• Resistencia a la oxidación: Gracias a estas propiedades fisicoquímicas, el vino puede permanecer durante horas o días en contacto directo con el oxígeno en las vinajeras sin picarse ni avinagrarse, garantizando que no se altere la materia del sacramento.

• Aval canónico: La elaboración cuenta con la certificación y homologación oficial del Arzobispado de Mendoza, cumpliendo al detalle las normas del Derecho Canónico.

Una historia que nació en 1939 y ya conoció otros pontífices

El vínculo de la bodega con las celebraciones religiosas tiene más de ocho décadas de vida. La receta comenzó a perfeccionarse en 1939 por iniciativa de Guillermo Cabrini, integrante de la segunda generación familiar y sacerdote de la congregación salesiana. Incluso la Bodega fue visitada por el mismo Don Orione cuando vino de visita a Mendoza para fundar un Cottolengo.

El contacto con la Santa Sede cuenta con sólidos antecedentes históricos: en la década de 1950, la familia recibió una carta formal de bendición y agradecimiento del Papa Pío XII. Décadas más tarde, en el año 2000, durante el Jubileo, el Papa Juan Pablo II ofició una misa en Roma empleando este mismo vino de misa cuyano.

Con la confirmación para las liturgias de León XIV, la bodega familiar reafirma un legado en el que la fe, el trabajo de la tierra y la tradición vitivinícola mendocina vuelven a ocupar un lugar de privilegio en el altar mundial.