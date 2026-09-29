FOTO: Detenidos tras el asalto a un abogado en su hogar de Martínez, San Isidro

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La policía bonaerense desarticuló en las últimas horas una organización delictiva acusada de haber asaltado al reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su pareja, en su residencia de Martínez, ubicada en el norte del conurbano. Los tres jóvenes involucrados en el hecho fueron detenidos.

Los arrestos se produjeron con la captura de B.A.B, de 23 años, considerado el autor material del robo y vinculado a al menos otros cuatro delitos similares. Este individuo tenía un amplio prontuario delictivo y un pedido de captura activo por robo agravado, emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro.

Junto a él, fueron detenidos K.L. (25), acusada de ser partícipe necesaria en la organización criminal, encargándose de realizar transferencias bancarias y compras con las cuentas y tarjetas robadas a las víctimas, y T.L. (22), otro miembro de la banda, también detenido por su participación en operaciones financieras ilícitas con los plásticos sustraídos.

El personal policial también confiscó un vehículo Volkswagen Bora, que fue utilizado por los delincuentes para llevar a cabo el asalto y posteriormente escapar.

El robo tuvo lugar en Martínez, partido de San Isidro, mientras el matrimonio de jubilados dormía en su hogar, ubicado en la calle Paso al 1.000. Los ladrones ingresaron por una ventana trasera, utilizando guantes y cubriendo sus rostros.

Durante el asalto, el abogado fue atado y golpeado, lo que le ocasionó una lesión en el ojo izquierdo, requiriendo atención médica, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras los delincuentes se encontraban en la vivienda, un vecino alertó al Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, pero los ladrones lograron escapar. Se informó que sustrajeron 4.800 dólares, dos teléfonos celulares, tarjetas de crédito y una camioneta Jeep Renegade negra.

La causa está bajo la intervención de la UFI en turno, liderada por la fiscal Cecilia Chaieb.