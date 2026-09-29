Incidentes en el estadio de Newell’s: hubo piedrazos y enfrentamientos con la policía
Los disturbios comenzaron con ataques a vehículos en los que circulaban hinchas de Central. La intervención de la Brigada Motorizada derivó en enfrentamientos y los agentes ingresaron al estadio. Hubo daños en varios autos.
29/09/2026 | 23:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los disturbios comenzaron con ataques a vehículos en los que circulaban hinchas de Central.
Una serie de ataques a automovilistas derivó este martes por la noche en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del estadio de Newell’s. Los incidentes incluyeron piedrazos, daños en vehículos y la intervención de efectivos que utilizaron escopetas con postas de goma.
La secuencia comenzó alrededor de las 20.30 cuando varios llamados alertaron sobre agresiones contra autos en los que viajaban hinchas de Rosario Central que regresaban de los festejos en el Monumento a la Bandera.
Frente a la puerta 6 del estadio, sobre avenida Morcillo, un grupo de personas identificadas con los colores de Newell’s atacó con piedras y golpes a vehículos cuyos ocupantes vestían camisetas de Central. Varios autos sufrieron daños, aunque los conductores continuaron la marcha.
Enfrentamientos e ingreso al estadio
Varias dotaciones de la Brigada Motorizada llegaron al lugar y fueron recibidas a piedrazos. Los efectivos respondieron con postas de goma en medio de los disturbios.
Los enfrentamientos se extendieron hacia el interior del estadio, donde se refugiaron integrantes del grupo que participaba de las agresiones. Luego, un grupo de combate ingresó a las instalaciones junto con personal de la Motorizada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el martes por la noche? Una serie de ataques a automovilistas provocó enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del estadio de Newell’s.
¿Quiénes estuvieron involucrados en los ataques? Los ataques fueron perpetrados por un grupo de personas identificadas con los colores de Newell’s contra hinchas de Rosario Central.
¿Cuándo comenzó la secuencia de incidentes? La secuencia comenzó alrededor de las 20.30.
¿Dónde se produjeron los enfrentamientos? Los enfrentamientos ocurrieron en las inmediaciones del estadio de Newell’s y se extendieron hacia el interior del estadio.
¿Cómo respondió la Policía a los ataques? La Policía, a través de la Brigada Motorizada, respondió con postas de goma ante los ataques con piedras.