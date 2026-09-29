Incidentes en el estadio de Newell’s: hubo piedrazos y enfrentamientos con la policía

FOTO: Los disturbios comenzaron con ataques a vehículos en los que circulaban hinchas de Central.

Una serie de ataques a automovilistas derivó este martes por la noche en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del estadio de Newell’s. Los incidentes incluyeron piedrazos, daños en vehículos y la intervención de efectivos que utilizaron escopetas con postas de goma.

La secuencia comenzó alrededor de las 20.30 cuando varios llamados alertaron sobre agresiones contra autos en los que viajaban hinchas de Rosario Central que regresaban de los festejos en el Monumento a la Bandera.

Frente a la puerta 6 del estadio, sobre avenida Morcillo, un grupo de personas identificadas con los colores de Newell’s atacó con piedras y golpes a vehículos cuyos ocupantes vestían camisetas de Central. Varios autos sufrieron daños, aunque los conductores continuaron la marcha.

Enfrentamientos e ingreso al estadio

Varias dotaciones de la Brigada Motorizada llegaron al lugar y fueron recibidas a piedrazos. Los efectivos respondieron con postas de goma en medio de los disturbios.

Los enfrentamientos se extendieron hacia el interior del estadio, donde se refugiaron integrantes del grupo que participaba de las agresiones. Luego, un grupo de combate ingresó a las instalaciones junto con personal de la Motorizada.