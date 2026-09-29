Puso una cámara para atrapar al ladrón de su patio y descubrió algo insólito

Un insólito raid delictivo que se extendió durante 15 días sacudió la tranquilidad de la localidad santafesina de Nelson. Erica, una vecina de la zona, notó con desconcierto la constante desaparición de elementos de limpieza e indumentaria en los accesos a su domicilio.

Convencida de que sufría el accionar de un delincuente nocturno, decidió colocar una cámara de vigilancia para poner fin al misterio. Para su sorpresa, la grabación reveló que el responsable era un gato del vecindario.

El enigma comenzó en la entrada principal de la vivienda y rápidamente escaló hacia el sector privado de la propiedad. "Primero que nada me empezaron a faltar los trapos de la puerta del frente de mi casa que da hacia la calle. Yo dije bueno, es una persona que se los lleva. No puse más trapo, pero después me empezaron a faltar los trapos de la puerta que da al patio. Ahí ya dije, ¿qué está pasando acá?", relató Erica sobre las sospechas iniciales que la llevaron a consultar con su esposo.

La incertidumbre sobre la identidad del intruso llegó a quitarle el sueño hasta que las cámaras de seguridad registraron la escena a las dos de la mañana: "Te digo que la primera noche no dormí, porque se me daba que era una persona. Y bueno, hasta que un día me levanté el sábado a la mañana, manoteé el celular, miro la cámara y no estaba el trapo. Empecé a buscar y el gato aparece en el video ahí llevándose el trapo".

El botín acumulado en la vivienda de la víctima no se limitó a los elementos de higiene:

Inventario sustraído: el felino logró llevarse seis trapos de piso y una prenda de vestir. "Se llevó la remera que mi marido hace como cinco días que está buscando", detalló la entrevistada entre risas.

Obras en la zona y vecinos afectados: el radio de acción del animal incluye otras propiedades del barrio. "A la vecina le roba la ropa del tender y al lado hay una construcción y también se llevó todos los guantes de trabajo. Se está haciendo una choza, no sabemos qué está haciendo el gato con tanto trapo", ironizó Erica.

Para evitar futuros contratiempos con el felino cleptómano, la dueña de casa modificó de forma preventiva los hábitos del hogar: "Ahora los dejo adentro a los trapos, no los pongo más afuera".

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Video. El gato ladrón que genero revuelo en Nelson, Santa Fe Juntos Episodios

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