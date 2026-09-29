Inicia el Programa Bienestar Emocional en Escuelas para Adolescentes en Varias Provincias

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Autoridades de los ministerios de Salud y Capital Humano de la Nación llevaron a cabo la primera mesa de trabajo con representantes de las áreas de Salud, Educación y Niñez y Adolescencia de Mendoza y Tucumán para avanzar en la implementación del Programa Bienestar Emocional en Escuelas, orientado a adolescentes de 13 a 17 años.

Este encuentro permitió poner en común la propuesta nacional y comenzar a identificar protocolos, recursos y circuitos de atención existentes en cada jurisdicción, para incorporarlos a la estrategia federal, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, subrayó: "La escuela es el lugar estratégico para abordar la salud mental de los adolescentes, desde una mirada integral y un trabajo coordinado entre Salud, las áreas de Niñez y Adolescencia y Educación".

González añadió: "Desde Nación estamos trabajando para promover lineamientos comunes y construir herramientas que puedan orientar y fortalecer las respuestas que cada jurisdicción desarrolla de acuerdo con su propia realidad".

Del encuentro también participaron Roberto Olivieri, jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, y Enrique Rifourcat, subsecretario de Institutos y Fiscalización. Por el Ministerio de Capital Humano asistieron Carlos H. Torrendell, secretario de Educación; Juan Bautista Ordóñez, secretario de Niñez y Adolescencia; y Arnoldo Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares.

En representación de Mendoza, participaron Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes; Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas; y referentes de Salud Mental, Educación e Infancias, Adolescencia y Juventudes.

Por Tucumán, estuvieron presentes Luis Medina Ruiz, ministro de Salud Pública; Susana Montaldo, ministra de Educación; Federico Augusto Masso, ministro de Desarrollo Social; y autoridades de Salud Mental, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

Dónde se implementará el programa

El programa se implementará inicialmente en 100 escuelas de la Red de Secundarias Innovadoras de Mendoza, Tucumán, Chaco, Chubut y San Juan. La propuesta incluye un trabajo conjunto entre las escuelas, los equipos de orientación, las áreas provinciales y los efectores de salud, con el fin de facilitar la identificación temprana de situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de los adolescentes y fortalecer las respuestas en cada territorio.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Federal en Adolescencia, que busca mejorar el abordaje integral de la salud mental y el bienestar emocional durante esta etapa de la vida. La escuela se considera un espacio clave para realizar un seguimiento integral y generar herramientas de promoción, detección temprana y orientación antes de que las situaciones se agraven.

En una primera fase, las escuelas llevarán a cabo una encuesta autoadministrada, digital y voluntaria para identificar indicadores relacionados con el bienestar emocional de los estudiantes. Se utilizará el Strengths and Difficulties Questionnaire, un instrumento internacional de tamizaje diseñado para promover la revisión institucional. Ante situaciones específicas, como verbalizaciones sobre muerte o autolesiones, se activarán los protocolos jurisdiccionales correspondientes, sin importar el resultado del cuestionario.

El circuito de trabajo incluye la capacitación de los equipos escolares, la aplicación del cuestionario, su procesamiento y clasificación, una instancia de revisión o entrevista institucional y la definición de acciones de acompañamiento o articulación externa, con seguimiento posterior. Cada institución también contará con información sobre los efectores de salud y dispositivos territoriales con los que podrá articular según las características de cada situación.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación aporta criterios técnicos en bienestar emocional y salud mental adolescente, participa en la validación metodológica del instrumento de tamizaje y desarrolla contenidos para capacitar a directivos y miembros de los Equipos de Orientación Escolar.

Asimismo, se trabaja en la articulación con el sistema sanitario y en el fortalecimiento de la línea nacional 0800-999-0091, así como en los dispositivos asistenciales para atender la demanda que pueda surgir a partir de esta estrategia.

Agencia NA