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Ricardo Arjona revela su nuevo sencillo "Amor Factura" junto a Grupo Firme

El nuevo sencillo de Arjona, titulado "Amor Factura", se lanzará el 1 de octubre y es una colaboración con Grupo Firme, liderado por Eduin Caz.

28/09/2026 | 19:02Redacción Cadena 3

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Ricardo Arjona anunció un adelanto de su próximo sencillo: \

FOTO: Ricardo Arjona anunció un adelanto de su próximo sencillo: \"Amor Factura\"

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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El aclamado cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha anunciado su próximo sencillo, titulado "Amor Factura", que se lanzará el 1 de octubre. Esta canción es una colaboración con el Grupo Firme, cuyo vocalista es Eduin Caz. Arjona compartió un video en el que relata el proceso creativo detrás de esta nueva pieza musical.

Los seguidores de Arjona pueden anticipar la llegada de "Amor Factura" mientras disfrutan del relato de cómo surgió la canción. En el clip del detrás de escena, se observa a Arjona junto a Caz, donde el artista guatemalteco comenta: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mía".

Arjona recuerda que al escuchar a Caz, salió a un balcón y comenzó a componer. "Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", compartió mientras cantaba algunas de las primeras estrofas del sencillo. Además, añadió: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

En un gesto de camaradería, Arjona obsequió una guitarra autografiada al Grupo Firme. Con evidente emoción, Caz agradeció el regalo y expresó: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".

El propio Arjona mostró su entusiasmo en redes sociales, donde publicó el audiovisual y afirmó: "Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción".

Además, agregó: "Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba. Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta, como el primer sencillo de este viaje. AMOR FACTURA. Porque ALGUIEN LO TENÍA QUE DECIR".

Lectura rápida

¿Qué sencillo anunció Ricardo Arjona?
El nuevo sencillo se titula "Amor Factura".

¿Con quién colabora Arjona en esta canción?
Arjona colabora con el Grupo Firme, liderado por Eduin Caz.

¿Cuándo se lanzará la canción?
El sencillo se lanzará el 1 de octubre.

¿Qué compartió Arjona en el video promocional?
En el video, Arjona relata el proceso creativo y su encuentro con Eduin Caz.

¿Cómo se sintió Eduin Caz al recibir la guitarra de Arjona?
Caz expresó que cumplía un sueño y mostró su gran admiración por Arjona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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