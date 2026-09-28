Daniela Celis se pronuncia sobre la denuncia de abuso que involucra a Thiago Medina

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, ha roto el silencio acerca de la situación legal que enfrenta su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina. Esto ocurre tras la denuncia realizada por su prima, Lara Ledesma, quien lo acusó de un presunto abuso sexual que, según su relato, ocurrió cuando ella tenía apenas 12 años.

La denuncia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, señala que la supuesta agresión se produjo durante una visita de Medina a la casa de Ledesma. En consecuencia, Thiago ha sido formalmente imputado por abuso sexual.

En sus historias de Instagram, Celis compartió sus pensamientos sobre el asunto, expresando que está al tanto de lo que sucede, pero optó por no profundizar. "Con respecto a todo lo que está pasando, los estoy leyendo y no voy a fingir demencia, pero tampoco voy a decir mucho. Sólo quiero decir que, para mí, los tiempos de Dios son perfectos", afirmó.

Además, la influencer cuestionó la relación familiar entre la denunciante y su expareja, aclarando que Ledesma no es en realidad su prima, ya que no tienen vínculo sanguíneo ni comparten apellido. "Me llamó la atención que diga que ellos son primos porque no lo son, no tienen vínculo de sangre, ni apellido. Yo no la conozco, mis nenas no la conocen", agregó.

En su declaración, Celis también expresó su sorpresa por la motivación de la denuncia, sugiriendo que Ledesma debería actuar por su propio bienestar en lugar de involucrar a sus hijas. "Dijo que lo hacía por mis hijas... si lo hacés, hacelo por vos", cerró.

El caso ha cobrado atención en redes sociales, especialmente tras la difusión de un audio donde Lara Ledesma relata cómo ocurrieron los hechos. En el audio, ella menciona que Thiago se quedaba a dormir en su casa y describe la situación en la que supuestamente ocurrió el abuso. La causa cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, quien representa a la supuesta víctima. El proceso judicial avanzará con la realización de pericias psicológicas para ambas partes, dado que los hechos denunciados habrían sucedido hace siete años.