Fórmula 1: Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 entregó otra definición emocionante, con la victoria de George Russell sobre el Mercedes que no lidera el certamen, perseguido -metro a metro- en las últimas vueltas por Max Verstappen y su Red Bull.

La cita del callejero de Bakú -6.003 mts.- no es de las más convocantes de la temporada -entre 85 y 94 mil espectadores, habitualmente- y aunque no se brindaron datos oficiales sobre el total de espectadores, sí, se comunicó la presencia de 16.000 visitantes internacionales. Llamar la atención de turistas de otros países es el gran objetivo de esta carrera y el número de este año satisfizo en buen grado a la organización, pues, superó en 2.000 la marca del año anterior.

En lo deportivo, Russell fue fortísimo desde el comienzo y fue el gran vencedor del fin de semana. Red Bull, con sus dos coches en el podio; Charles Leclerc de Ferrari, fuera del Top 3, pero venciendo a Lewis Hamilton; Arvid Lindblad 7°, aventando los fantasmas de su mal Madrid y Haas F1 Team poniendo sus dos coches en los puntos, después de mucho tiempo -GP de Las Vegas 2025-, destacaron por sus tareas positivas.

Y en las negativas, el enrevesado fin de semana de Kimi Antonelli; el grave error de Franco Colapinto; la mala fortuna de Lando Norris y Alpine; más la persistencia del mal momento de Aston Martin, son los cinco que arrancaron como nunca hubieran querido las tres semanas consecutivas de 'Grand Prix' que, luego, los llevarán a Malasia y Singapur.

Este análisis de contrastes, es la propuesta de nuestro resumen 'después de las carreras', que los invitamos a repasar en estas líneas.

Ganadores y perdedores del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Ganador: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P1-

Y un día, ese gran piloto que hemos visto batido y abatido en las últimas carreras, se reencontró con sí mismo, con su coche y con su equipo y produjo una actuación espectacular que le dio su primer 'Grand Slam de F1', cuando un piloto se va de la carrera con la pole position, la victoria, el récord de vuelta y el 100% de las vueltas en punta. Dominador desde el viernes, cedió la FP3 con Verstappen, pero en la Qualy marcó gran diferencia con 0.837s de margen sobre la Ferrari de Leclerc. La brecha más grande de una clasificación en toda la temporada. La carrera fue relativamente sencilla para él -por eso lideró todas las vueltas-, una buena partida y el control total. Hasta su parada en boxes -2.33s- de la v.31 fue la más efectiva de todas, para quitar las gomas amarillas -medias- y poner las rojas -blandas-.

También, con rojas de la v.31, y acercado por los AS, Max lo apretó con todo en el final, pero el inglés se defendió con suficiencia y consiguió su 8ª victoria de GP para achicar de 81 a 66 la diferencia en el campeonato con Kimi. Claro está, necesita sostener este rendimiento. Quedan 8 carreras y podría cancelarse la última.

Perdedor: Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P5-

El 'ragazzo d'oro' no estuvo nunca cómodo en el callejero del Mar Caspio y, para colmo, rompió el coche en la Q1 golpeando un muro. Quedó obligado a remontar desde la P16 el domingo y lo hizo muy bien, sobre todo, con la cautela de la primera vuelta para evitar quedar envuelto en toques, a pesar de perder un par de posiciones que después recuperó sin tomar riesgos. Su mente ya estaba centrada en 'limitar daños' y lo consiguió. Sobre todo, superando al final a Hamilton y saliendo limpio del incidente en el penúltimo reinicio. De cualquier forma, cedió 15 puntos y una porción de confianza que Russell necesitaba imperiosamente. ¿Viene el gran duelo por el título o Antonelli será capaz mantener a raya a su compañero inglés? Veremos.

Ganadores: Red Bull Racing -M. Verstappen, P2; Isack Hadjar, P3-

Los 'Toros' lo hicieron super bien para llevarse la mejor suma como equipo entre los 'no Mercedes'. Sin tener coches contundentes y con un Russell fuera de alcance, se llevaron lo mejor que había detrás suyo con los otros dos puestos de podio. La UP de Max fue sustituida durante la noche —dentro de los límites reglamentarios— y el neerlandés tuvo la potencia que necesitaba el domingo en Bakú. Subió de 8° a 3°, con Hadjar pegado detrás y luego pasó al McLaren de Piastri. Con un gran ritmo, atacó a Russell y estuvo cerca, tras el relanzamiento final, pero el Mercedes lo controló con suficiencia.

El francés protagonizó posiblemente su mejor carrera con Red Bull al conseguir su segundo podio de la temporada. Presionó a su compañero de equipo durante el primer relevo e incluso intentó algunos adelantamientos. Tras cambiar a los neumáticos medios, Hadjar perdió terreno respecto a Verstappen en el último tramo, pero hizo lo justo y necesario para subir al podio en su primera carrera tras recuperarse de su lesión. Siguen 4° en Constructores, a 43 del 3° McLaren y 85 del 2° Ferrari.

Perdedor: Franco Colapinto -Alpine F1 Team, DNF-

El nuestro es el gran perdedor del fin de semana, porque un grave error le llevó a sacar de pista a su propio compañero, Gasly que marchaba 7°, quien en la carambola arrastró al campeón mundial Norris de McLaren que iba delante suyo. Colapinto hacía otra carrera muy loable, hasta ese instante. Con un coche que mejoró de a poco y le permitió entrar a Q3, clasificar 10° y largar 9° por la penalización de Sainz Jr., mantuvo un buen ritmo para estar en los puntos en la parte final, ya calzado con gomas rojas nuevas.

En el relanzamiento de la v.36, el 'approach' de la Curva 1 lo encontró con mucha velocidad y no pudo frenar: «Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y siento muchísimo lo ocurrido; pido disculpas al equipo, a todos en la fábrica, a Pierre y a Lando [Norris], por supuesto, y a todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error por mi parte y es algo que no debería haber sucedido. Bloqueé las ruedas debido a que tanto los neumáticos como los frenos estaban fríos, y perdí el control. Sé que el equipo ha hecho un buen trabajo durante todo el fin de semana con el rendimiento del coche, así que lamento profundamente lo sucedido, ya que estábamos en una buena posición para sumar puntos con ambos coches». Colapinto había finalizado todas las carreras del calendario, fue su primer DNF de la temporada. Al no poder cumplir los 10s de penalidad en carrera, arrastra 5 posiciones de retroceso de grilla para la carrera de Sepang. Franco sufrió ataques desde varios frentes, por su error. Sin embargo, fue defendido firmemente por Verstappen, quien señaló que su pérdida de control está dentro de las cosas que pueden ocurrir en las carreras.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P4-

Tras clasificar 2°, el monegasco fue superado por Piastri en la partida, y marchó 3° antes de ser superado por los Red Bull. Tuvo, luego, una carrera algo solitaria, pero con el ritmo justo para conservar la posición frente a Antonelli en la parte final: "Hemos logrado el mejor resultado posible; hoy simplemente nos ha faltado ritmo frente a nuestros principales rivales, que se han mostrado muy fuertes durante todo el fin de semana. Hubo fases de la carrera en las que el ritmo de los pilotos de delante osciló algo más y, aunque mis tiempos por vuelta fueron constantes, no pudimos luchar realmente por el podio hoy. Como hemos visto este fin de semana, la situación puede cambiar muy rápido, así que debemos estar muy atentos a ello. Tengo ganas de volver a subirme al coche en Sepang". En el 'cabeza a cabeza' con su compañero Hamilton, Leclerc ahora lo supera en Clasificación (8 a 7) y se le acercó en GP's (7 a 8). Es 5° en el certamen con 179 puntos, a veinte del inglés, que es el mejor 'no Mercedes'.

Perdedores: McLaren F1 Team -O. Piastri, P13; L. Norris, DNF-

Con la tercera serie de actualizaciones para su coche de la temporada, la escuadra naranja esperaba salir con bien de la excursión al Mar Caspio. Fueron avanzando de a poco y el equipo dio un gran paso adelante en la clasificación, con Piastri quedando a una milésima de la primera fila. El australiano protagonizaba su mejor actuación de la temporada en la carrera y enfilaba hacia el podio, pero un inusual bloqueo de neumáticos en la Curva 1 lo envió a la zona de escape y al volver, quedó fuera de la zona de puntos.

Norris tuvo su fin de semana complicado, con problemas de velocidad punta en recta. Aun así, iba camino de sumar algunos puntos cuando la carambola entre Colapinto y Gasly lo sacó de la carrera, poniendo fin a su racha de haber sumado en todas las carreras disputadas hasta entonces en Azerbaiyán. Fue duro en sus declaraciones post-carrera, reclamando una suspensión para el piloto argentino. Luego recapacitó y aceptó las disculpas de Franco. Lo que más debe haber preocupado el lunes en Woking, es la suma de 0 puntos del 'finde'. Siguen 3° en Constructores, a 72 de Ferrari.

Ganador: Arvid Lindblad -Racing Bulls, P7-

El joven británico con padre sueco y madre india tenía necesidad de mejorar su carrera anterior, pero no parecía que el ritmo de los coches de Faenza se lo fuera a permitir, tras clasificar 15°. Sencillamente, los Racing Bulls no tenían el ritmo necesario en Bakú, lo que obligó al equipo a luchar tan solo por superar la Q1. Encima, Lindblad se vio sorprendido en el relanzamiento tras la salida del coche de seguridad y chocó contra su compañero de equipo Lawson. Pero logró continuar y gracias a unos excelentes sobrepasos en las vueltas finales -incluid el de Ocon en el último sprint hacia la línea de meta—, le aseguraron un inesperado y reconfortante 7° puesto. Esta fue su novena carrera en los puntos de los últimos diez GP, lo que realza aún más una temporada de debut ya de por sí impresionante. Está 11° en el campeonato con 37 pts. -10, adelante de Colapinto- y le dio 6 puntos más de respiro a RB en su lucha con Alpine por el 5° puesto en Constructores.

Perdedores: Alpine F1 Team -F. Colapinto, DNF; P. Gasly, DNF-

Los coches de azul y rosa venían para otra buena suma de puntos en Bakú, aprovechando lo beneficioso que le han resultados sus actualizaciones técnicas de segunda mitad de temporada. Y todo parecía encaminado para seguir recortando ventajas con Racing Bulls en la lucha del Campeonato de Constructores, con Gasly y Colapinto clasificando a la Q3. Partiendo 7° y 9°, respectivamente, el ritmo del coche en carrera fue muy bueno. El francés rodaba cómodamente entre los diez primeros y se perfilaba para terminar séptimo cuando el error de Colapinto, lo sacó de la pista en la reanudación de la carrera después del AS del golpe de Albon. Franco, que también iba camino de puntuar, asumió toda la responsabilidad del accidente y se disculpó por perder el control con las gomas y los frenos fríos.

Briatore declaró que "fue una maniobra muy desafortunada para un piloto de su experiencia", lo que deja pensando un poco, ya que Franco sigue aquilatándose en la F1 y todavía no puede ser catalogado como un hombre con experiencia. Lo cierto, es que el final fue desafortunado y si ambos hubieran terminado la carrera, probablemente habrían reducido la diferencia con Racing Bulls a seis puntos, pero al arrebatar Arvid Lindblad la séptima posición, el equipo de Briatore se encuentra ahora a 15 puntos de distancia. Deben levantarse rápido y seguir luchando, los coches están bien, hay que ir por la revancha.

Ganadores: Haas F1 Team -E. Ocón, P8; O. Bearman, P10-

Los estadounidenses de Haas tuvieron un arranque fulgurante en 2026, puntuando en las tres primeras carreras. Pero, luego, perdieron terreno rápidamente, superados por sus rivales en cuanto a desarrollo. Un paquete de mejoras introducido tras el parón veraniego les permitió volver a la lucha y ese esfuerzo se vio finalmente recompensado en Bakú con su primer resultado de la temporada puntuando con ambos coches. Esteban Ocon, que busca butaca para 2027, se mostró rápido durante todo el fin de semana y logró la octava posición, justo por delante de Ollie Bearman, quien volvió a puntuar por primera vez desde el Gran Premio de Canadá. Este doble resultado los ha consolidado en su 7° lugar en el Campeonato de Constructores, con una ventaja de 10 puntos sobre Audi.

Aston Martin F1 Team -F. Alonso, DNF; L. Stroll, DNF-

Con su problemas de motor, en una pista que realza el motor, los de Silverstone sabían que Bakú sería un desafío, pero no preveían que lo fuera tanto. Ya partían en desventaja tras recibir penalizaciones en la grilla por cambios de componentes del motor en los coches tanto de Alonso como de Stroll. Y, aunque el español expresó tener mayor confianza en el coche y en el chasis, tanto él como el canadiense lamentaron la falta de potencia de su motor Honda. Stroll sufrió su undécimo abandono de la temporada —la peor racha de no finalizar carreras desde la de Adrian Sutil en 2008—, mientras que Alonso tuvo que detenerse debido a un problema que, al parecer, afectaba a la unidad de potencia. Es la quinta vez en 2026 que ninguno de los dos Aston Martin logra terminar la carrera y el sonado resurgimiento con el Coche B, solo fue un espejismo.

Cadena 3 Motor, con datos, reportes y fotografías de formula1.com. Redacción y edición de Marcelo Cammisa.