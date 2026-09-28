Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.
El sorteo número 31626 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 28 de septiembre a las 18:00, con el número a la cabeza 5508, que representa "A primera (Incendio)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31626 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 5508, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5508
2° 3267
3° 7247
4° 9376
5° 7344
6° 4391
7° 5576
8° 1608
9° 2791
10° 9111
11° 2675
12° 3890
13° 0918
14° 9639
15° 8569
16° 2719
17° 0827
18° 0967
19° 0656
20° 9781
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31626 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5508.
¿Qué representa el número a la cabeza?
El número 5508 se interpreta como "A primera (Incendio)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son 5508, 3267, 7247, 9376, 7344, 4391, 5576, 1608, 2791, 9111, 2675, 3890, 0918, 9639, 8569, 2719, 0827, 0967, 0656, 9781.