Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

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El sorteo número 31626 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 5508, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5508

2° 3267

3° 7247

4° 9376

5° 7344

6° 4391

7° 5576

8° 1608

9° 2791

10° 9111

11° 2675

12° 3890

13° 0918

14° 9639

15° 8569

16° 2719

17° 0827

18° 0967

19° 0656

20° 9781