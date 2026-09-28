Avioneta estrellada: un vecino escuchó llorar a un bebé en el monte y rescató a los 5 sobrevivientes
Pablo Assoli relató el dramático momento en que, junto a su familia, halló la avioneta caída en Coronel Olmedo y asistió a los pasajeros antes de la llegada de las ambulancias.
28/09/2026 | 08:08Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente aéreo en Córdoba: una avioneta se estrella y cinco heridos son hospitalizados
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Audio. Avioneta estrellada: un vecino escuchó llorar a un bebé en el monte y rescató a los 5 sobrevivientes
Radioinforme 3
Un dramático siniestro aeronáutico conmocionó a la ciudad de Córdoba este domingo por la tarde, cuando una pequeña aeronave con cinco ocupantes a bordo sufrió una falla mecánica y se precipitó a tierra en una zona rústica y de denso monte en las inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo, a la altura de la avenida Ciudad de Valparaíso al kilómetro 9 ½.
A pesar de la gravedad del impacto, los tres adultos y dos menores de edad que viajaban en la unidad sobrevivieron. El rescate inicial fue llevado a cabo por los propios pobladores del sector, quienes no dudaron en adentrarse entre la vegetación al escuchar el estruendo.
"Yo vi pasar la avioneta y empezó a fallar. Quiso dar la vuelta para volver al aeroclub, aceleró, se volvió a parar e hizo un giro hacia la izquierda. Aterrizó arriba del monte y se escuchó la explosión", relató Pablo Assoli, vecino del sector, en diálogo con Cadena 3.
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Ante la desesperante escena, Assoli organizó una búsqueda inmediata junto a sus familiares. La densidad de la arboleda dificultaba la localización exacta del fuselaje hasta que un sonido orientó el operativo improvisado: "Nos pusimos entre todos, empezamos a entrar en el monte y dimos gritos porque no se escuchaba nada. Hasta que escuchamos a lo lejos a un bebé de tres añitos que estaba llorando".
Al llegar al punto del impacto, los vecinos encontraron una escena crítica. La aeronave había cortado ramas a su paso antes de detenerse violentamente contra los árboles. Uno de los pequeños se encontraba sobre una de las alas y los adultos permanecían atrapados entre los restos.
"Ninguno de los tres adultos podía caminar; sí hablaban y estaban conscientes, pero no podían caminar. Mi hijo se sacó la remera para que envolvieran a uno de los bebés", detalló el vecino sobre los primeros auxilios brindados en el lugar.
Poco después, efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias 107 arribaron a la zona rural. Tras un complejo despliegue por la dificultad del terreno, lograron evacuar a las víctimas en camillas hasta las ambulancias apostadas en un sector despejado.
Los dos niños fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias para su atención médica.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un siniestro aeronáutico involucró a una pequeña aeronave que sufrió una falla mecánica y se precipitó a tierra.
¿Quiénes estaban a bordo? La aeronave tenía cinco ocupantes: tres adultos y dos menores de edad.
¿Cuándo sucedió el incidente? El siniestro ocurrió el domingo por la tarde.
¿Dónde se produjo el accidente? El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo, cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso.
¿Cómo fue el rescate? Los pobladores del sector realizaron el rescate inicial y luego llegaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias.