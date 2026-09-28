Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, el dólar sigue siendo un tema central en la economía argentina. A partir de datos recientes, el dólar oficial presenta una cotización de 1.545 pesos para la venta y 1.495 pesos para la compra. Esta cifra refleja un entorno complejo donde los distintos tipos de cambio son fundamentales para entender la situación económica del país.

Por otro lado, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, se ubica en 1.560 pesos a la venta y 1.540 pesos a la compra. Esta diferencia significativa con respecto al oficial resalta la brecha entre los mercados y plantea interrogantes sobre la estabilidad del tipo de cambio.

Además, el dólar mayorista, el cual es usado principalmente por empresas para transacciones de gran volumen, cotiza a 1.525,5 pesos en la venta y 1.516,5 pesos en la compra. Su variación es importante porque indica las expectativas del mercado sobre la economía nacional.

La cotización del dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite a los inversores mover dinero al exterior, ha llegado a 1.616,6 pesos en la venta y 1.615,3 pesos para la compra. Este tipo de dólar suele ser indicador de la demanda de divisas fuera del país y refleja la confianza de los inversores.

En el contexto de las criptomonedas, el dólar cripto se posiciona en 1.613,92 pesos de venta y 1.609,31 pesos de compra. Este tipo de cambio ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes que buscan alternativas para proteger sus ahorros.

Por último, al considerar el uso de tarjetas en compras en el extranjero, el dólar tarjeta alcanza valores de 2.008,50 pesos para la venta y 1.943,50 pesos para la compra, un costo adicional que deben tener en cuenta los viajeros.

Las cotizaciones del dólar están sujetas a múltiples factores, tanto internos como externos. La inestabilidad política, la inflación y el contexto económico global juegan un papel crucial en la determinación de los valores en el mercado. Por eso, es imprescindible estar atentos a las fluctuaciones del tipo de cambio, ya que afectan directamente a los consumidores en su día a día, desde los precios en los supermercados hasta la capacidad de ahorro.