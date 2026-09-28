El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

El Gobierno nacional oficializó este lunes en el Boletín Oficial la extensión de la concesión a la empresa Aeropuertos Argentina hasta el año 2049, con la opción de prorrogar el vínculo por siete años adicionales.

El acuerdo ratifica a la compañía del grupo Corporación América al frente de 35 terminales aeroportuarias del país, entre las que se encuentran Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, operando el 90% del tráfico aéreo nacional.

Como contraprestación por la extensión del contrato, la concesionaria deberá destinar 600 millones de dólares adicionales de recursos propios antes del 31 de diciembre de 2031 para el desarrollo e infraestructura de las terminales.

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Estos fondos se sumarán a los US$ 606 millones comprometidos y ejecutados en el quinquenio 2021-2026.

De acuerdo con las pautas fijadas en la negociación, Aeropuertos Argentina deberá acreditar la disponibilidad de los fondos en 2027 y tener completado al menos el 75% de los trabajos comprometidos antes de finalizar 2031.

El esquema de inversión privada es independiente del canon del 15% sobre los ingresos totales que la empresa abona al Estado para el fondo fiduciario del sector.

Entre las obras previstas figura la construcción de una nueva terminal internacional de llegadas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En el marco de la negociación iniciada a comienzos de la gestión, el Ejecutivo fijó la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la concesión en un 14,30%, por debajo del 17% pretendido inicialmente por la empresa. Asimismo, las autoridades desestimaron la incorporación del proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y acordaron el cierre de litigios y reclamos administrativos pendientes entre las partes.

Por su parte, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en los procesos administrativos y firmas vinculadas a la concesionaria o al grupo Corporación América debido a sus antecedentes de actuación profesional en el holding, con el objetivo de resguardar la imparcialidad en la gestión pública.

Con esta resolución, el sistema aerocomercial argentino mantiene la continuidad de la gestión privada sobre las principales aerostaciones del país, en un mercado donde únicamente tres aeropuertos internacionales —Ushuaia, Trelew y El Calafate— continúan bajo la administración de la firma London Supply.