El café del olvido: un viaje a través de la historia y el destino de mujeres olvidadas

El café del olvido es una novela que invita a los lectores a explorar la historia y los secretos de Villa Esperanza, una casona indiana en Sitges. La protagonista, Sonia, una ex corresponsal de guerra, se encuentra en la búsqueda de una casa para un anuncio publicitario. Sin embargo, su búsqueda la lleva a descubrir un lugar lleno de misterios y una conexión inmediata con su historia.

La trama se desarrolla en un contexto donde el pasado y el presente se entrelazan, revelando secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Junto a Frederic March, Sonia se embarca en una investigación que los transporta a la última década de la Cuba colonial, donde temas como la esclavitud, la guerra y la decadencia se entrelazan con los deseos de vida y libertad de varias mujeres que jugaron papeles cruciales en esta historia.

La narrativa se enriquece con la inclusión de personajes históricos como Pablo Picasso, Sonia y Robert Delaunay, así como Serguéi Diághilev, quienes aportan un trasfondo cultural y artístico a la obra. Este cruce de caminos entre la ficción y la historia real permite a los lectores reflexionar sobre el impacto de las decisiones del pasado en el presente.

Con más de un siglo de vida, El café del olvido no solo es un relato sobre la búsqueda de la identidad y la memoria, sino también un homenaje a las mujeres que han sido olvidadas por la historia. A medida que Sonia y Frederic desentrañan los secretos de la villa, se revela un entramado de conductas y atrocidades que no deben ser olvidadas, permitiendo que esas voces recuperen su lugar en la narrativa histórica.

La obra, publicada por CALIGRAMA en 2026, se presenta como una lectura esencial para quienes buscan entender las complejidades de la historia a través de la literatura. La prosa de la autora invita a una reflexión profunda sobre el papel de las mujeres en la historia y la necesidad de recordar sus luchas y logros.

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