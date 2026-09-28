Vojvoda dejaría de ser el DT de Racing tras la dura eliminación de la Copa Argentina

La dura eliminación de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina podría marcar el final del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de la “Academia”.

Aunque todavía no hubo una decisión oficial ni del técnico ni de los dirigentes, Vojvoda se reunirá este lunes con el presidente Diego Milito y Sebastián Saja, director deportivo del club, y todo indica que dejará su cargo.

Tras la derrota ante Boca en el Gigante de Arroyito, el entrenador se retiró del estadio sin brindar declaraciones y tampoco presentó su renuncia. Mientras que el resto de su cuerpo técnico permaneció en Rosario porque tienen familiares allí, Vojvoda regresó a Buenos Aires para participar del encuentro con los dirigentes.

Los números del ciclo Vojvoda

El ciclo del entrenador al frente de Racing estuvo marcado por resultados irregulares. En 13 partidos, consiguió tres triunfos, dos empates y siete derrotas.

Si bien el equipo alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina, su presente en el Torneo Clausura es complicado: marcha penúltimo en la Zona B y ocupa el puesto 23 en la tabla anual.

Ese panorama también compromete sus posibilidades de clasificar a las copas internacionales.

Mientras se define el futuro de Vojvoda, Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva, serían los encargados de dirigir al primer equipo.