Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y empató 2-2 ante Godoy Cruz

FOTO: "La Academia" rescató un empate en el Sancho (Foto: @ClubARacing)

Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y rescató un empate 2-2 ante Godoy Cruz, luego de estar dos goles abajo en el marcador.

Santiago Martínez y Rodrigo Fernández habían puesto en ventaja al conjunto mendocino, pero Catriel Peña y Lautaro Ávila aparecieron para igualar las acciones y darle un punto a la "Academia".

El partido tuvo un momento de tensión: cuando Racing caía 2-0, hinchas del equipo cordobés entraron al campo de juego e increparon a algunos futbolistas. El partido se demoró y, tras la reanudación, llegó la reacción y el empate.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Coleoni quedó en el duodécimo puesto con 36 unidades. Racing está a seis puntos de la zona de reducido y a cinco del descenso.