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Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y empató 2-2 ante Godoy Cruz

"La Academia" perdía 2-0, con tantos de Santiago Martínez y Rodrigo Fernández para "El Tomba", pero Catriel Peña y Lautaro Ávila sellaron la igualdad para los de Gustavo Coleoni.

28/09/2026 | 11:20Redacción Cadena 3

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FOTO: "La Academia" rescató un empate en el Sancho (Foto: @ClubARacing)

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Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y rescató un empate 2-2 ante Godoy Cruz, luego de estar dos goles abajo en el marcador.

Santiago Martínez y Rodrigo Fernández habían puesto en ventaja al conjunto mendocino, pero Catriel Peña y Lautaro Ávila aparecieron para igualar las acciones y darle un punto a la "Academia".

El partido tuvo un momento de tensión: cuando Racing caía 2-0, hinchas del equipo cordobés entraron al campo de juego e increparon a algunos futbolistas. El partido se demoró y, tras la reanudación, llegó la reacción y el empate.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Coleoni quedó en el duodécimo puesto con 36 unidades. Racing está a seis puntos de la zona de reducido y a cinco del descenso.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Racing de Córdoba en su partido contra Godoy Cruz? Racing de Córdoba empató 2-2 ante Godoy Cruz.

¿Quiénes anotaron los goles para Godoy Cruz? Los goles para Godoy Cruz fueron anotados por Santiago Martínez y Rodrigo Fernández.

¿Quiénes marcaron para Racing de Córdoba? Catriel Peña y Lautaro Ávila marcaron para Racing de Córdoba.

¿Qué ocurrió cuando Racing perdía 2-0? Hinchas de Racing ingresaron al campo de juego e increparon a algunos futbolistas, lo que provocó una demora en el partido.

¿Cuál es la posición actual de Racing en la tabla? Racing está en el duodécimo puesto con 36 unidades, a seis puntos de la zona de reducido y a cinco del descenso.

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