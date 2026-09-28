Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y empató 2-2 ante Godoy Cruz
"La Academia" perdía 2-0, con tantos de Santiago Martínez y Rodrigo Fernández para "El Tomba", pero Catriel Peña y Lautaro Ávila sellaron la igualdad para los de Gustavo Coleoni.
28/09/2026 | 11:20Redacción Cadena 3
FOTO: "La Academia" rescató un empate en el Sancho (Foto: @ClubARacing)
Racing de Córdoba reaccionó a tiempo y rescató un empate 2-2 ante Godoy Cruz, luego de estar dos goles abajo en el marcador.
Santiago Martínez y Rodrigo Fernández habían puesto en ventaja al conjunto mendocino, pero Catriel Peña y Lautaro Ávila aparecieron para igualar las acciones y darle un punto a la "Academia".
El partido tuvo un momento de tensión: cuando Racing caía 2-0, hinchas del equipo cordobés entraron al campo de juego e increparon a algunos futbolistas. El partido se demoró y, tras la reanudación, llegó la reacción y el empate.
Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Coleoni quedó en el duodécimo puesto con 36 unidades. Racing está a seis puntos de la zona de reducido y a cinco del descenso.
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo Racing de Córdoba en su partido contra Godoy Cruz? Racing de Córdoba empató 2-2 ante Godoy Cruz.
¿Quiénes anotaron los goles para Godoy Cruz? Los goles para Godoy Cruz fueron anotados por Santiago Martínez y Rodrigo Fernández.
¿Quiénes marcaron para Racing de Córdoba? Catriel Peña y Lautaro Ávila marcaron para Racing de Córdoba.
¿Qué ocurrió cuando Racing perdía 2-0? Hinchas de Racing ingresaron al campo de juego e increparon a algunos futbolistas, lo que provocó una demora en el partido.
¿Cuál es la posición actual de Racing en la tabla? Racing está en el duodécimo puesto con 36 unidades, a seis puntos de la zona de reducido y a cinco del descenso.