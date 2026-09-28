Argentina-Bolivia, con aforo reducido: qué sectores del Kempes estarán restringidos

Con motivo del partido que la selección argentina disputará ante Bolivia, este miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, se implementará una restricción de aforo en determinados sectores.

La medida responde a una sanción dispuesta por la FIFA a raíz de cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios registrados durante partidos de Argentina ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

La sanción contempla una multa económica y el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué sectores estarán afectados

La Popular Sur Luis Fabián Artime (cabecera sur) no contará con público durante el encuentro.

En tanto, la Popular Norte Daniel Alberto Willington (cabecera norte) tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

Por otra parte, la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este) estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, de acuerdo con el esquema establecido para este partido.

Según explicó la AFA, las restricciones alcanzarán únicamente a los sectores mencionados y forman parte de la planificación de aforo prevista para el encuentro.

La organización trabaja para garantizar el normal desarrollo de la jornada y el ingreso del público de acuerdo con las condiciones establecidas.