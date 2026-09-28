Argentina-Bolivia, con aforo reducido: qué sectores del Kempes estarán restringidos
La selección enfrentará a Bolivia este miércoles en Córdoba y habrá una reducción de aforo por una sanción de la FIFA. Conocé qué tribunas estarán afectadas.
28/09/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: El Estadio Kempes tendrá aforo reducido el miércoles.
Con motivo del partido que la selección argentina disputará ante Bolivia, este miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, se implementará una restricción de aforo en determinados sectores.
La medida responde a una sanción dispuesta por la FIFA a raíz de cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios registrados durante partidos de Argentina ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.
La sanción contempla una multa económica y el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.
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El canje de los tickets digitales por las entradas físicas comenzó el domingo y continuará hasta el miércoles, día del amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes. Se jugará a las 21. Los detalles.
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Qué sectores estarán afectados
La Popular Sur Luis Fabián Artime (cabecera sur) no contará con público durante el encuentro.
En tanto, la Popular Norte Daniel Alberto Willington (cabecera norte) tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.
Por otra parte, la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este) estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, de acuerdo con el esquema establecido para este partido.
Según explicó la AFA, las restricciones alcanzarán únicamente a los sectores mencionados y forman parte de la planificación de aforo prevista para el encuentro.
La organización trabaja para garantizar el normal desarrollo de la jornada y el ingreso del público de acuerdo con las condiciones establecidas.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido de la selección argentina contra Bolivia.
¿Quién impone la sanción? La FIFA impone la sanción debido a comportamientos discriminatorios.
¿Cuándo es el partido? El partido se disputará el miércoles 30 de septiembre.
¿Dónde se realizará el partido? En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Por qué se implementan restricciones? Por una sanción que incluye el cierre parcial de gradas y una multa económica.