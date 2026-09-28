Newell's gastó US$1,5 millones y recaudó US$1,79 millones en el mercado de pases

Newell’s cerró el mercado de pases con un movimiento económico de US$1,5 millones en incorporaciones y US$1,79 millones por las salidas de futbolistas, según el detalle publicado oficialmente por el club. El balance contempla compras, préstamos y distintas modalidades de transferencia.

Entre las altas, el club informó las llegadas de Franco Escobar, Mateo García, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Lucas Gómez, Santiago Solari y Alan Soñora. Las operaciones incluyeron adquisiciones definitivas y préstamos, algunos de ellos con cargo y opción de compra.

En cuanto a las salidas, Newell’s concretó las transferencias definitivas de Thiago Gigena, Agustín Juárez, Andrew Pereira y Valentino Torrente. Además, Luciano Herrera fue cedido a Pumas UNAM y Armando Méndez pasó a Guaraní, mientras que también se registraron rescisiones y finalizaciones de contrato.

El monto informado por las salidas supera en US$290.000 al destinado a las altas. El documento también detalla porcentajes de futuras ventas que la institución conservó en algunas operaciones, entre ellas las de Gigena, Juárez, Pereira y Torrente.