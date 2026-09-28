Newell's gastó US$1,5 millones y recaudó US$1,79 millones en el mercado de pases
El club informó el detalle de incorporaciones, transferencias, préstamos, rescisiones y finalizaciones de contrato durante el último período de movimientos.
28/09/2026 | 12:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Franco Escobar junto a Frank Darío Kudelka.
Newell’s cerró el mercado de pases con un movimiento económico de US$1,5 millones en incorporaciones y US$1,79 millones por las salidas de futbolistas, según el detalle publicado oficialmente por el club. El balance contempla compras, préstamos y distintas modalidades de transferencia.
Entre las altas, el club informó las llegadas de Franco Escobar, Mateo García, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Lucas Gómez, Santiago Solari y Alan Soñora. Las operaciones incluyeron adquisiciones definitivas y préstamos, algunos de ellos con cargo y opción de compra.
En cuanto a las salidas, Newell’s concretó las transferencias definitivas de Thiago Gigena, Agustín Juárez, Andrew Pereira y Valentino Torrente. Además, Luciano Herrera fue cedido a Pumas UNAM y Armando Méndez pasó a Guaraní, mientras que también se registraron rescisiones y finalizaciones de contrato.
El monto informado por las salidas supera en US$290.000 al destinado a las altas. El documento también detalla porcentajes de futuras ventas que la institución conservó en algunas operaciones, entre ellas las de Gigena, Juárez, Pereira y Torrente.
Lectura rápida
¿Qué movimiento económico realizó Newell’s en el mercado de pases?
Newell’s realizó un movimiento de US$1,5 millones en incorporaciones y US$1,79 millones por salidas de futbolistas.
¿Quiénes fueron algunas de las incorporaciones de Newell’s?
Las incorporaciones incluyeron a Franco Escobar, Mateo García, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Lucas Gómez, Santiago Solari y Alan Soñora.
¿Qué jugadores salieron de Newell’s?
Newell’s concretó las salidas de Thiago Gigena, Agustín Juárez, Andrew Pereira y Valentino Torrente, entre otros.
¿Cuál es la diferencia económica entre las altas y las bajas?
El monto por las salidas supera en US$290.000 al destinado a las altas.
¿Qué información adicional se detalla en el documento del club?
El documento detalla porcentajes de futuras ventas que la institución conservó en algunas operaciones, incluidas las de Gigena, Juárez, Pereira y Torrente.