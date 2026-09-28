El Chaltén deberá restringir un centro de residuos por posible contaminación del río Fitz Roy
El Juzgado Federal de Río Grande ordenó a El Chaltén limitar las operaciones del CARRI por presuntas infracciones a la Ley 24.051 que comprometen la calidad del río Fitz Roy.
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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El Juzgado Federal de Río Grande accedió a una medida cautelar solicitada por la Unidad Fiscal Río Gallegos y ordenó a la Municipalidad de El Chaltén implementar diversas restricciones durante 90 días en un centro de residuos debido a la presunta contaminación del río Fitz Roy.
La resolución, emitida por la jueza Mariel Borruto, forma parte de una investigación liderada por el fiscal federal interino Julio Zárate sobre una supuesta violación de la Ley 24.051 en relación al funcionamiento del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI).
A raíz de la solicitud del fiscal, se estableció que se prohíbe por 90 días cualquier uso que supere las funciones de acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.
Además, se dictó la orden de cese inmediato de "toda disposición final, enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión de residuos" en el CARRI, incluyendo la prohibición del ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales.
Se destacó que también se prohíbe el lavado de camiones, el mantenimiento mecánico, el cambio de aceites o combustibles y cualquier actividad que pudiera liberar hidrocarburos o efluentes en superficies no impermeabilizadas.
Otro aspecto importante de la resolución es que, en un plazo de 48 horas, se debe proceder al aislamiento y señalización de áreas donde se encontraron recipientes con combustibles, aceites y otros productos peligrosos, así como sectores donde se detectaron derrames.
En un plazo no mayor a diez días, se deberá realizar un inventario de estos elementos, que deben ser envasados, rotulados y entregados a transportistas habilitados con la documentación necesaria.
Finalmente, se prohíbe cualquier remoción, relleno, excavación, traslado o alteración del suelo en las áreas investigadas, salvo en situaciones de emergencia para contención o retiro.
Inicio de la causa
La causa se originó el 26 de mayo, cuando se realizó un allanamiento por parte de la Unidad Fiscal, en el que personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el CARRI y tomó muestras del suelo, encontrando envases con aceite y sustancias grasas.
Las pruebas revelaron la presencia de HEM (Material Extraíble con Hexano) en las muestras sólidas y líquidas, así como SGT-HEM en las muestras sólidas, lo que sugiere un potencial riesgo de filtraciones al río Fitz Roy.
El fiscal Zárate advirtió que el almacenamiento inadecuado de estos recipientes y la falta de impermeabilización podrían resultar en la contaminación del agua, lo que motivó la solicitud de medidas cautelares para prevenir un mayor daño ambiental.
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó?
Se ordenó a El Chaltén restringir las actividades del CARRI por presunta contaminación del río Fitz Roy.
¿Quién emitió la resolución?
La jueza Mariel Borruto dictó la medida cautelar a solicitud del fiscal interino Julio Zárate.
¿Por cuánto tiempo se aplicarán las restricciones?
Las restricciones se aplicarán por un período de 90 días.
¿Qué se prohíbe específicamente?
Se prohíbe el uso del centro más allá de funciones de acopio y la disposición de residuos peligrosos.
¿Qué motivó la investigación?
La investigación surgió tras un allanamiento donde se encontraron envases con aceites y otras sustancias en el CARRI.
[Fuente: Noticias Argentinas]