Lanzaron una plataforma para cuidadores de mascotas y hoy ya cuentan con más de 500 en 11 provincias

FOTO: Lanzaron una plataforma para conectar con cuidadores de perros.

Brandon Cazorla tuvo la idea de desarrollar una plataforma para cuidadores de mascotas después de no saber con quién dejar a sus tres perros durante unas vacaciones.

Tenía 25 años, trabajaba en Volkswagen y publicó en un grupo de Facebook que buscaba un socio técnico para crear una plataforma de cuidadores de mascotas. La mayoría de los desarrolladores le respondió que el proyecto no iba a funcionar, pero Leandro Cotti decidió sumarse.

Dos días después se conocieron en un bar y empezaron a diseñar lo que hoy es WooF!. Arrancaron con apenas 800 dólares y durante nueve meses desarrollaron la plataforma mientras mantenían sus trabajos.

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Brandon indicó a Cadena 3 que "lo que nació fue la necesidad de encontrar cuidadores centralizados, ya que muchas veces no se sabe a quién recurrir". Así, se pusieron a trabajar y hoy cuentan con más de 500 cuidadores registrados en 11 provincias argentinas.

Cuando lanzaron en junio de 2026 tenían 15 cuidadores; hoy superan los 500 verificados en 11 provincias. Para ingresar, cada cuidador debe validar su identidad y, ante dudas, los propios fundadores realizan entrevistas personales.

La plataforma ya supera los 1.300 usuarios y completó más de 100 servicios de alojamiento y cuidado de mascotas. WooF! cobra una comisión del 12% por reserva y ahora busca sumar paseadores, una aplicación propia y expandirse al resto de Latinoamérica.

Leandro mencionó que desean expandir su oferta, incorporando servicios de paseadores y veterinarias, y confirman que, por ahora, se enfocan en la validación y confianza entre cuidadores y clientes. También brindan un seguro para mascotas durante el hospedaje de hasta 200 mil pesos en gastos veterinarios.

La idea es que la plataforma pueda escalar a otros países en el futuro. Leandro se mostró optimista: "Estamos en constante contacto con clientes y cuidadores para mejorar el servicio y asegurar un mercado sólido en Argentina".

Entrevista de La Argentina Posible.