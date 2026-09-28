Cosquín 2027 calienta motores: renovó su imagen, confirmó fechas y arranca la venta de entradas

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín puso en marcha la cuenta regresiva hacia su 67ª edición, que se llevará a cabo del 23 al 31 de enero de 2027 en la emblemática Plaza Próspero Molina.

Junto al anuncio oficial de las fechas, la Comisión Municipal de Folklore presentó la renovada identidad visual que acompañará al encuentro.

El concepto de esta nueva imagen, diseñado por Cristian Brossard bajo la consigna "Ahí vamos, tejiendo la historia", rinde homenaje al poncho coscoíno en el 60° aniversario de su creación.

La trama busca entrelazar la danza, la música, la memoria y los paisajes característicos de la fiesta máxima del folklore argentino.

Para quienes planeen asistir a las nueve lunas, el esquema de venta de entradas contempla dos etapas clave:

Abonos de tribuna: Se comercializan a partir de este martes 29 de septiembre. Pueden adquirirse por vía telefónica al 3541-276007 o de forma presencial en las oficinas de la Comisión (Tucumán 1031, Cosquín), de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.

Venta general de entradas: Quedará oficialmente habilitada vía web a partir del viernes 2 de octubre.

Ese mismo 2 de octubre por la mañana se revelará la programación completa de artistas durante un acto de lanzamiento en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en Córdoba Capital, que incluirá actuaciones de música en vivo abiertas al público.