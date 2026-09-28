Doctora, una pregunta: el cuerpo humano en la consulta médica

¿Cuántas veces hemos salido de una consulta médica con una receta en la mano y un mar de dudas en la cabeza? En un mundo donde el tiempo en las consultas se mide a contrarreloj, nos hemos acostumbrado a tratar a nuestro cuerpo como si fuera una máquina: cuando algo falla, ponemos un parche y seguimos. Sin embargo, la doctora Ana Pérez Ballesta, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, nos invita a reflexionar sobre la importancia de comprender nuestro cuerpo como un equilibrio maravilloso, tan resiliente como frágil, donde todo está conectado.

A través de su libro "Doctora, una pregunta", la autora utiliza historias reales, explicaciones cercanas y un toque de humor para desmontar los mitos que circulan por las redes. Responde a las dudas que tantas veces quedan fuera de la consulta médica, como: ¿Qué podemos hacer ante la fiebre o los mocos? ¿Cuándo son necesarios los antibióticos? ¿Son peligrosas las vacunas? ¿Qué papel tienen realmente los hábitos y la genética? ¿Qué riesgos entraña la automedicación?

Este libro, publicado por LAROUSSE en 2026, se presenta como una lectura complementaria esencial para quienes buscan entender mejor su salud y la de sus seres queridos. En un contexto donde la información sobre salud abunda pero a menudo es confusa, la doctora Pérez Ballesta se erige como una voz clara y accesible, ofreciendo respuestas fundamentadas y prácticas.

La relevancia de este texto radica en su capacidad para empoderar al lector, brindándole herramientas para tomar decisiones informadas sobre su salud. En un momento en que la automedicación y la desinformación son comunes, contar con una guía que aborde estos temas de manera directa y comprensible es más importante que nunca. La medicina no debe ser un misterio, y este libro se propone desmitificarla.

En conclusión, "Doctora, una pregunta" no solo es una obra que responde a inquietudes comunes, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre nuestra relación con la salud. La doctora Ana Pérez Ballesta nos recuerda que el conocimiento es poder, y que entender nuestro cuerpo es el primer paso hacia una vida más saludable.