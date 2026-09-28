FOTO: Guillermo Cabanellas, el abogado asaltado en su hogar en San Isidro: detalles del violento robo

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Guillermo Cabanellas es un abogado de renombre que, en las últimas horas, se convirtió en víctima de un violento robo junto a su esposa en la localidad bonaerense de San Isidro. En el asalto, los delincuentes se llevaron dinero, joyas y hasta una camioneta.

El hecho ocurrió en Martínez, partido de San Isidro, mientras el matrimonio dormía en su casa, ubicada en la calle Paso al 1000. Cuatro ladrones ingresaron por una ventana trasera de la vivienda, todos con guantes y los rostros cubiertos.

Los asaltantes lograron escapar con 4.800 dólares, dos teléfonos celulares, tarjetas de crédito y una camioneta Jeep Renegade negra, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

¿Quién es Guillermo Cabanellas?

Se trata de un abogado, economista, profesor, investigador argentino y autor de más de cuarenta libros y cien artículos publicados en Argentina, Estados Unidos y varios países europeos.

De acuerdo a su perfil, posee una amplia trayectoria en asesoramiento empresarial en áreas como Derecho Societario, tributación de empresas, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual, entre otros temas.

Es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ejerce como profesor en las Universidades de San Andrés, Austral Argentina y UCEMA, en Buenos Aires.