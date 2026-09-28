Starship de SpaceX logra su primer vuelo orbital desde Texas con éxito

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- SpaceX llevó a cabo con éxito el lanzamiento de su cohete Starship este lunes, marcando su primer intento de vuelo orbital desde las instalaciones ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos, a las 07:48 hora local.

Este evento representa el decimocuarto vuelo de prueba y un hito significativo para SpaceX, ya que el vehículo espacial logra completar por primera vez un vuelo orbital. Desde la compañía aeroespacial, se comunicó que el propulsor Super Heavy está previsto que americe en el Golfo de México, mientras que la etapa superior de Starship tiene como objetivo alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros.

Adicionalmente, se estima que la etapa superior realice unas seis órbitas alrededor de la Tierra en un vuelo que durará cerca de 10 horas antes de amerizar en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Este lanzamiento tiene como propósito también poner en órbita 26 satélites Starlink V3, que representan la próxima generación de satélites de SpaceX. Entre estos, tres de los satélites están equipados con cámaras que registrarán el exterior de la nave, permitiendo analizar el estado de las losetas térmicas que protegen a Starship durante el reingreso a la atmósfera.

La misión es considerada una prueba fundamental para el sistema que SpaceX busca implementar en el transporte de grandes cargas hacia la órbita y para futuras operaciones relacionadas con el programa Artemis de la NASA, que incluye una versión lunar de Starship.