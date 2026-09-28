Crimen en Grandoli al 3800: la autopsia confirmó que Natalia Giménez fue asesinada a puñaladas

La autopsia confirmó que Natalia Andrea Giménez, de 35 años, fue asesinada a puñaladas en su vivienda de barrio Tablada, ubicada en Grandoli al 3800. El examen forense también detectó golpes en la cabeza y determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca.

Si bien el procedimiento se realizó bajo el protocolo de femicidios, desde Fiscalía aclararon que esa no es la única hipótesis que se investiga. En principio, la posibilidad de un robo habría quedado descartada debido a que no había signos de que la puerta de la casa hubiera sido forzada ni otros indicios compatibles con un asalto.

La mujer fue encontrada boca abajo en la cocina de su domicilio durante la mañana del domingo. Sus dos hijos pidieron ayuda a una vecina y poco después llegó el padre de los chicos. Cuando arribó el personal médico, constató que Giménez ya había fallecido.

La investigación está a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Los primeros exámenes establecieron que la muerte se habría producido entre 15 y 20 horas antes del hallazgo, mientras que el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones continúa con el relevamiento de la escena y la búsqueda de elementos que permitan esclarecer el crimen.