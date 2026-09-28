Torneo Regional: Juventud de Mina Clavero y Unión de Oncativo, los nuevos clasificados

FOTO: El Verde de Traslasierra está en la próxima fase

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El Torneo Regional Federal Amateur va definiendo a sus clasificados y en el caso de la Región Centro, Córdoba ya confirmó el pase a la siguiente instancia de cuatro de sus equipos, con chances de tres más.

Ellos son General Paz Juniors y Unión de Oncativo, primero y segundo respectivamente de la zona 11; Juventud Unida de Mina Clavero de la zona 8 y Alumni de Villa María de la zona 9.

Durante la penúltima fecha de la fase clasificatoria, Juniors goleó a Escuela Presidente Roca 4-0 y Unión de Oncativo a Quilmes de Villa Allende 4-2.

Juventud Unida de Mina Clavero eliminó a Sarmiento de Villa Dolores al imponerse 2-0 y dejó viva en la última fecha el sueño de Obras Sanitarias de Mina Clavero, que suma 4 puntos en el grupo en el grupo 8 y una victoria sobre los dolorenses le darían el pase de fase como uno de los mejores segundos.

En el grupo 9, Alumni de Villa María ya estaba clasificado y aseguró el primer puesto tras empatar con Canalense 1-1.

En la última, el equipo de Canals necesita vencer al eliminado Silvio Pellico para tener chances de avanzar como uno de los segundos aunque eso no sea seguro.

Mientras que en la zona 10, Camioneros de Córdoba venció de visitante a Sportivo Suardi 3-2, lo eliminó y depende de sí mismo para clasificar ya que es líder con 5 puntos, seguido de Argentino de Marcos Juárez y el mismo Suardi con 3.

En la última fecha, Camioneros recibirá a los marcojuarenses que deben ganar para avanzar.