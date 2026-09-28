Cerró la votación del Balón de Oro 2026 y aumenta la expectativa: Messi sigue como firme candidato

El 28 de septiembre de 2026, a las 17:57, cerró la votación del Balón de Oro 2026, lo que generó gran expectativa en el mundo del fútbol. Los cien periodistas de todo el mundo cumplieron con la fecha límite para seleccionar a los candidatos. La ceremonia de entrega se programó para el 26 de octubre en Londres, donde las principales estrellas del fútbol mundial esperaron ansiosas el resultado del premio individual más importante del deporte.

El periodo considerado por el jurado abarcó desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro, buscaba su noveno galardón. Los criterios de votación incluyeron el rendimiento personal, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio. Cada periodista elaboró una lista de diez jugadores, distribuyendo puntos de la siguiente manera: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, y de 8 a 1 a partir del cuarto.

El último ganador del Balón de Oro fue Ousmane Dembélé. La revista France Football eligió a los 30 nominados de los primeros países del ranking FIFA, destacando grandes figuras del deporte. Entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro masculino se encontraban: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter), Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Maghalaes (Arsenal), Harry Kane (Bayern Múnich), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mané (Al Nassr), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Joao Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Ferrán Torres (Barcelona/PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Vinícius Jr. (Real Madrid) y Vitinha (PSG).

Además del Balón de Oro masculino, se entregaría el equivalente femenino, con un jurado de 50 periodistas que aplicaría los mismos criterios. Durante la gala también se entregarían otros tres premios: el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Yashin (mejor arquero) y el Johan Cruyff (mejor entrenador).

Los candidatos a mejor entrenador de la temporada incluyeron a Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Múnich) y Luis Enrique (PSG).

Las 30 candidatas a ganar el Balón de Oro femenino fueron: Selma Bacha (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Esmee Brugts (Barcelona), Klara Bühl (Bayern Múnich), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (Club América), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Múnich), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi León (Barcelona/London City Lionesses), Lorena (Kansas City), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea), Vivianne Miedema (Manchester City), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), Wendie Renard (Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City) y Momoko Tanikawa (Bayern Múnich).