Tigst Assefa ganó el Maratón de Berlín con el tendón de Aquiles roto y fue operada con éxito

La etíope Tigst Assefa, de 29 años, se impuso el domingo en el Maratón de Berlín con un tiempo de 2:11:04, récord del circuito y la tercera marca más rápida de la historia en la distancia femenina, pese a sufrir una rotura del tendón de Aquiles derecho en los últimos kilómetros. Este lunes fue sometida a una cirugía exitosa en Múnich.

Assefa marchaba en ritmo de récord mundial (el 2:09:56 de la keniana Ruth Chepng’etich) durante gran parte de la carrera. Los dolores comenzaron alrededor del kilómetro 31 y se intensificaron después del 40. En los últimos dos kilómetros el tendón se desgarró por completo.

“El tendón estaba completamente destruido cuando corrió los últimos dos kilómetros”, explicó su mánager, Gianni Demadonna, a la agencia AFP. “Empezó a sentir dolor después del 31 km. Y después de prácticamente los 40 km, sentía cada vez más. En los últimos dos kilómetros el tendón iba perdiendo todas las fibras paso a paso y al final estaba completamente roto. No podía moverse”.

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ICYMI | A painful course record for Tigst Assefa of #Ethiopia at the Berlin Marathon on Sunday. #BMWBerlinMarathon | #BerlinMarathon2026 pic.twitter.com/QjK2uJhfYs — Athletics Africa (@athleticsafrica) September 28, 2026

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Aun así, la atleta llegó a la meta cojeando, se desplomó y registró una marca extraordinaria: mejoró su propio récord personal y del recorrido (2:11:53 de 2023) en 49 segundos y se quedó a 68 segundos del récord mundial. Dominó la prueba por casi seis minutos sobre sus compatriotas Bedatu Hirpa y Dera Dida. Es su tercera victoria en Berlín (2022, 2023 y 2026).

Tras la carrera fue atendida de urgencia y trasladada en avión privado a una clínica especializada en Baviera, donde este lunes el cirujano Johannes Gabel le reparó el tendón. Demadonna indicó que la recuperación será larga: estima unos seis o siete meses de ausencia de la competición, aunque no descarta un posible regreso para el Maratón de Londres en abril de 2027.

“Es increíble cómo pudo seguir corriendo y ganar la carrera con esa lesión y ese dolor”, destacó el mánager. Assefa ya había tenido problemas en el mismo tendón en 2016, lo que la llevó a orientarse definitivamente hacia el maratón.