Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 28 de septiembre

El dólar es, sin duda, uno de los temas más discutidos en la economía argentina. Este lunes 28 de septiembre, las distintas cotizaciones del dólar presentan variaciones que afectan tanto a individuales como a empresas. En el mercado oficial, el dólar se encuentra con un precio de compra a 1.500 pesos y una venta a 1.550 pesos. Estos valores han sido actualizados a las 15:00 horas, y representan el cambio oficial que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dólar blue, que se compra y vende en el mercado informal, cotiza a 1.545 pesos para la compra y 1.565 para la venta, con datos actualizados a las 17:58 horas. Esta diferencia con el oficial se debe a diversas regulaciones cambiarias y controles de capital que limitan el acceso al dólar oficial. Como consecuencia, muchos buscan alternativas en el mercado paralelo, donde el valor suele ser significativamente más alto.

Otro tipo de cambio importante es el dólar contado con liquidación (CCL), que este lunes está fijado en un precio de compra de 1.616,3 pesos y un precio de venta de 1.617 pesos. Este método permite a los inversores enviar dinero al exterior en dólares, y su cotización también ha subido, lo que evidencia las tensiones en el mercado cambiario.

Asimismo, el dólar cripto se presenta como una opción emergente en el ecosistema financiero digital, cotizando hoy a 1.610,63 pesos para la compra y 1.614,82 para la venta. Esta modalidad se ha popularizado debido a la facilidad de acceso a criptomonedas y su uso como refugio para aquellos que buscan proteger su capital de la devaluación.

Por su parte, el dólar mayorista se encuentra con un valor de 1.516 pesos para la compra y 1.525 para la venta, lo que refleja el valor que los bancos y grandes empresas pagan por el dólar en transacciones más voluminosas.

El uso de dólares en tarjeta se encuentra en su punto más alto, con un costo de compra de 1.950 pesos y venta de 2.015 pesos, reflejando el impuesto del 30% y la percepción del 35% a cuenta de ganancias, lo que incrementa considerablemente el costo para el consumidor.

Las variaciones en el dólar pueden estar influenciadas por varios factores, como la incertidumbre económica, políticas monetarias y fiscales, expectativas de inflación y la demanda del mercado. ante esta situación, los ciudadanos deben estar atentos a la evolución de estas monedas, dado que afectan el costo de vida directamente, desde la canasta básica hasta el ahorro y las inversiones.