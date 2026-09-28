Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.
El sorteo número 18901 de la quiniela matutina se realizó el lunes 28 de septiembre a las 15:00, destacando el número 6107 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Revolver)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18901 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6107
2° 9888
3° 2159
4° 2712
5° 3894
6° 0784
7° 9644
8° 1911
9° 8657
10° 3576
11° 2018
12° 8699
13° 5712
14° 3834
15° 2599
16° 2522
17° 1294
18° 6183
19° 2914
20° 9441
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18901 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 6107, correspondiente a la interpretación "A primera (Revolver)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar esta información?
En los medios de comunicación y plataformas de juegos de azar en Argentina.