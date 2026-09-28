Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

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El número de sorteo 18901 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6107

2° 9888

3° 2159

4° 2712

5° 3894

6° 0784

7° 9644

8° 1911

9° 8657

10° 3576

11° 2018

12° 8699

13° 5712

14° 3834

15° 2599

16° 2522

17° 1294

18° 6183

19° 2914

20° 9441