Un fósil sorprendente revela la verdad sobre un extraño mamífero tras 40 años de confusión

Un fósil notablemente completo, descubierto en el desierto de Gobi en Mongolia, ha cambiado la perspectiva de los científicos sobre la evolución de los mamíferos durante la era de los dinosaurios. Esta nueva especie, descrita en la revista Nature por investigadores del American Museum of Natural History, Stony Brook University, University of Arizona y Arcadia University, proporciona evidencia nueva sobre un grupo extinto de mamíferos conocido como zhelestidos.

Durante décadas, muchos científicos creyeron que los zhelestidos estaban estrechamente relacionados con los mamíferos placentarios modernos. Sin embargo, el nuevo fósil sugiere lo contrario, indicando que los zhelestidos pertenecían a una rama muy diferente de los mamíferos primitivos, desafiando una interpretación que se basaba principalmente en los dientes fósiles.

El autor principal del estudio, Andres Giallombardo, quien encontró el espécimen durante una expedición patrocinada por el museo en 2004, destacó: "Este descubrimiento ilustra por qué el trabajo de campo sigue siendo indispensable para entender la historia de la vida. Encontrar una nueva especie tan completamente preservada que también resuelve un problema científico de larga data es un gran logro".

Dientes fósiles llevaron a errores en la clasificación

Los zhelestidos son conocidos por los paleontólogos desde hace casi 40 años, pero la mayoría de los hallazgos consistieron en dientes aislados o restos incompletos. Sus dientes eran inusualmente especializados para comer plantas, en comparación con los dientes más afilados utilizados para consumir insectos, que son comunes entre muchos mamíferos del Cretácico.

Estas características llevaron a algunos paleontólogos a proponer que los zhelestidos representaban un grupo desconocido de mamíferos ungulados. También se debatió si podrían haber sido mamíferos placentarios que vivieron durante el Cretácico o si pertenecían a una línea separada que evolucionó características similares de manera independiente.

Estudios de reloj molecular han respaldado la posibilidad de que los mamíferos placentarios se originaran mucho antes del final del Cretácico. Sin embargo, el nuevo fósil proporciona evidencia física que apunta en otra dirección.

El coautor del estudio, Paul Velazco, un biólogo comparativo en Arcadia University, comentó: "Los modelos moleculares basados en animales vivos pueden predecir el pasado, pero los fósiles proporcionan la evidencia necesaria para probar esas predicciones".

Un esqueleto casi completo revela la verdadera identidad del animal

La nueva especie, Tamirkhan balcarceli, fue descubierta en el este del desierto de Gobi y es el espécimen de zhelestido más completo encontrado hasta la fecha. Gracias a la preservación de gran parte del animal, los científicos ahora pueden ver cómo eran realmente los miembros de este misterioso grupo.

Tamirkhan presenta dientes redondeados, característicos de los zhelestidos, pero también posee incisivos largos y en crecimiento continuo, así como varias características distintivas del cráneo que se observan en los zalambdalestoides, un grupo de mamíferos insectívoros pequeños y similares a musarañas.

Sus extremidades proporcionan otra pista importante. Shawn Zack, paleontólogo de University of Arizona, afirmó: "Las patas traseras de Tamirkhan son largas y delgadas con tobillos distintivos, rasgos que son inconfundiblemente zalambdalestoides".

En conjunto, estas características llevaron a los investigadores a concluir que los zhelestidos no eran mamíferos placentarios ni especialmente similares a ellos. En cambio, eran parte del grupo zalambdalestoide.

Este hallazgo también sugiere que los mamíferos del Cretácico pueden no haber sido tan anatómicamente variados como los científicos podrían haber inferido solo a partir de sus dientes. Los dientes redondeados asociados con los zhelestidos, que se asemejan a los encontrados en muchos mamíferos herbívoros, probablemente fueron un ejemplo de evolución convergente, un proceso en el que animales no relacionados desarrollan características similares al adaptarse a formas de vida comparables.

Los dientes no siempre revelan la verdad sobre el animal completo

Este descubrimiento resalta los riesgos de reconstruir un animal extinto a partir de solo una pequeña parte de su esqueleto. Maureen O'Leary, paleontóloga en Stony Brook University, advirtió: "Hace más de 200 años, el naturalista francés Georges Cuvier argumentó que un solo diente podría permitir a los científicos predecir la anatomía de un animal entero. Aunque los dientes siguen siendo algunos de los fósiles más informativos disponibles, este trabajo demuestra que los dientes no siempre pueden decirnos cómo era todo el animal".

Con una longitud de entre 15 y 18 centímetros desde la cabeza hasta la cola, Tamirkhan tenía extremidades traseras inusualmente alargadas que le daban una apariencia similar a la de un conejo. Los paleontólogos han llamado informalmente a los zhelestidos "conejos del Cretácico" debido a su parecido, a pesar de estar solo lejanamente relacionados con los conejos modernos.

El desierto de Gobi sigue moldeando la evolución de los mamíferos

El espécimen también demuestra el excepcional valor científico del desierto de Gobi. Junto con los sitios fósiles en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, la región es uno de los pocos lugares donde se han preservado zhelestidos.

El coautor Michael Novacek, curador en la División de Paleontología del museo, destacó: "El Gobi es uno de los únicos lugares donde recuperamos mamíferos del Cretácico tan completos. Estos fósiles extraordinarios continúan transformando nuestra comprensión de la evolución de los mamíferos".

Los investigadores también lograron ubicar la nueva especie dentro del árbol genealógico de los mamíferos utilizando MorphoBank, una plataforma de investigación integral para estudiar las relaciones evolutivas de los mamíferos. Publicada por primera vez en 2013, la base de datos ha crecido durante más de una década a medida que los científicos han agregado un número creciente de especies fósiles importantes, proporcionando el marco más completo hasta ahora para analizar las relaciones entre los mamíferos primitivos.

Otros autores de este estudio incluyen a Eva Hoffman de Yale University.

La investigación de campo y de laboratorio en el desierto de Gobi recibió apoyo en parte del Margaret and Will Hearst Paleontological Research Fund y el Frick Laboratory Endowment del museo. La investigación también recibió apoyo de la National Science Foundation de EE. UU., números de subvención MRI-R2 0959384, EAR 2506729 y EAR 2506727.